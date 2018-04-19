Disney World Çalışanları Ziyaretçilerden Şikayetçi

Dünyanın en çok ziyaretçi alan tema parklarından olan Disney World'ün çalışanları, park ziyaretçilerinin rahatsızlık verici ve zorlayıcı tutumlarından şikayetçi.

Disney World, dünyanın en kalabalık ve en meşhur parklarından biri ve eğer ki ziyaret etmeyi düşünüyorsanız bu kalabalığı ve etkilerini göze alıyorsunuz demektir. Ancak Disney World çalışanlarına göre ziyaretçilerin çoğu, kalabalığa tahammül edemedikleri gibi çalışanlara da kaba ve düşüncesizce davranıyorlar. Amaçlarının ziyaretçilere daha keyifli bir deneyim yaşatmak olduğunu ve bunun için eğitildiklerini söyleyen çalışanlar, bazı tavır ve davranışların özellikle çok sinir bozucu olduğunu söylemiş ve bu davranışları listelemişler. İşte çalışanları en çok kızdıran, rahatsız edici 6 davranış;

Sırada beklerken sinirlenmek;

Disney World'de uzun ve zor ilerleyen sıralar var. Üstelik ne yapmak isterseniz isteyin karşınıza bu sıralar muhakkak çıkacak. Ancak eğer parkı ziyaret etme kararı aldıysanız bunun farkındasınız demektir ve şikayet etme hakkınızda yoktur. Disney World çalışanları, sıralarda sinirlenmeye başlayan insanların hem kendileri hem de etraftaki insanlar için keyif kaçırıcı olduğunu söylüyor.

Görevlilerin talimatlarına uymayarak zorluk çıkarmak -özellikle güvenlik konusunda-;

Özellikle kalabalık yürüyüş parkurlarında, yaayaların çok dikkatsiz ve agresif hareket ettikleri söyleniyor. Bebek arabalarını kalabalığın ortasında sürmektense kenardan ilerlemesi önerildiğinde tartışma yaratan ziyaretçilerin bile olduğunu söyleyen Disney çalışanları, yürüyüş kurallarına bile uymayan bu ziyaretçilerin parkın genelinde tehlike yarattığını düşünüyor.

Parkta sürüş için gerekli boy ve yaş kurallarına aykırı davranmak;

Aslında basit bir lunaparkta bile olduğu üzere, bazı araçlarda yaş ve boy sınırları oluyor. Ancak parktaki çoğu misafir 'Ben buray kalktım ta şurdan geldim, bu çocuk buna binecek' tadında açıklamalar ile sürekli olarak çalışanları zor durumda bırakıyormuş. Bunun güvenlik önlemi olduğunu hatırlatan görevliler, bu konuda asla taviz verilmeyeceğini söylüyor.

'Büyülü An' İstekleri;

Büyülü anlar, parkta aniden karşınıza çıkan küçük sürprizler aslında. Birçok Disney çalışanının parkta en çok yaptıkları görev de bu büyülü anlardan yaratmak. Ancak bu istek ile değil spontane gelişen bir durum. Bu bilgi oldukça yaygın olduğu halde sürekli çalışanları sıkıştırarak 'büyülü an' isteyen ziyaretçilerin sayısı oldukça fazlaymış ve çalışanlar, zor durumda kaldıkları için bu durumdan şikayetçiler.

Rozetler konusunda takıntılı olmak;

Parkta ziyaret edilen her bölgeden ve her temadan farklı rozetler toplamak mümkün ve oldukça güzel bir koleksiyon fikri. Ancak Disney çalışanları, bu konuda çok takıntılı insanların, diğer ziyaretçiler ve görevliler ile bu yüzden tartışan insanların olduğunu ve bunun çok rahatsızlık verici olduğunu söylüyor.

Çalışanları ellerinde olmayan durumlar yüzünden suçlamak;

Hava şartları ya da teknik aksaklıklar sebebi ile çalışmayı durduran araçlar için çalışanları suçlayan birçok konuk olduğunu belirten Disney çalışanları, bunun çok sinir bozucu olduğunu ve parkta en çok yaşanan durumlardan birinin de bu olduğunu söylüyor. Ziyaretçilerin, karşılarında bir insan olduğunu unutarak hareket ettiğini ve bunun çok onur kırıcı olduğunu söyleyen çalışanlar, bu davranışları yapmayı herkesin bırakması durumunda, parkın çok daha eğlenceli bir hal alacağını düşünüyor.

Eğer bunu tüm kalabalık mekanlara ve etkinliklere uyarlarsak, aslında hepsini hemen her yerde yaşıyoruz. Ancak Disney World çalışanlarının da söylediği gibi, kaba ve düşüncesizce bu davranışlardan vazgeçersek, daha keyifli anlar yaşayacağımız kesin.