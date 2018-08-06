Yeni Star Wars Dizisinin Bütçesi 100 Milyon Dolar Olacak

Netflix'e rakip bir platform sunmak isteyen Disney, platformda yer alacak yeni Star Wars dizisi için 100 milyon dolarlık bir bütçeyi gözden çıkardıklarını ve temel amaçlarının "kalite " olduğunu belirtti.

Disney’in son dönemde Marvel ve Star Wars üzerine yaptığı yatırımlar, oldukça iddialı yapımları izleyicilerle buluşturma sözünü tutacağını kanıtlamaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu iki ikon ismi de barındıracak filmler ve dizilere Disney'in kendi platformu çatısı altında tanık olacağımızı biliyoruz; ancak işin bütçe boyutu değerlendirildiğinde dev şirketin son derece gözü kara bir politika ile hareket ettiğini söylemek mümkün.



Netflix gibi popülerliğinin zirvesinde bulunan bir platforma meydan okuyan Disney, kadrosuna Iron Man’de yönetmenlik koltuğuna oturan ve Solo: A Star Wars Story kadrosunda yer alan Jon Favreau’yu katarak yeni live-action Star Wars dizisi için çıtayı bir hayli yükseltmiş durumda. İlk etapta 10 bölüm olarak hazırlanan proje için ayrılan bütçeyse dudak uçuklatıcak cinsten. Disney yeni Star Wars projesi için 100 milyon doları gözden çıkarmış durumda.

Konuyla ilgili fikirlerini paylaşan dizinin yazarı Favreau, dizinin Star Wars’un devasa dünyasını aydınlatmak ve alt hikayeleri güçlendirmek için mükemmel bir fırsat olacağını belirtti. Platformunda yayınlamak üzere benzer bir şekilde 20 milyon ve 60 milyon dolar arasında bütçeler ayırılan 9 projesi daha bulunan şirketin, 5.000’in üzerinde Disney imzalı dizi ve film bölümlerini de platformunda sunması bekleniyor.