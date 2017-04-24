Disneyland'ın açacağı yeni Star Wars parkı, hiç olmadığı kadar gerçekçi bir Yıldız Savaşları deneyimi sunacak.

Star Wars kutlama gününde resmen duyurulan Disneyland Star Wars Land'in detayları da açığa çıkıyor. Serinin tüm yapım haklarını elinde bulunduran Walt Disney'in açıklamaları, Star Wars hayranlarının Disneyland'den beklentilerini zirveye taşıdı. Yeni Disneyland'in amacı Star Wars evrenini olabildiğince gerçeklikle buluşturmak ve bunu başaracağa da benziyor. 2019'de açılacak özel Disneyland parkında uzay gemileri, uzaylılar ve droidler gibi bazı tanıdık unsurlar göreceksiniz. Öte yandan yepyeni ögeler, yeni gezegenler ve silahlar zevkinizi zirveye çıkaracak. Bu deneyimler sırasında sanal ve artırılmış gerçeklikten "güç" alacaksınız. Eğlence parkında ziyaret edeceğiniz çeşitli alanlar mevcut. Bu alanlardan en önemlilerine değinelim:

Yeni ve Eski Gezegen!

Star Wars evreninin en yaşlı gezegenlerinden biri olmasına rağmen filmlerde kendine yer bulamayan bir yeri ziyaret etmeye hazırlanın. Adı açıklanmıyor ama söz konusu diyar; ödül avcılarının, kaçakçıların, haydutların ve kesinlikle bulunmak istemeyen kişilerin buluşma alanı.

Yeni Üçleme Dönemi!

Bu alanda, sadece ve sadece Direniş ve İlk Düzen oluşumları ile karşılaşacaksınız. Direniş'e yardım etme fırsatınız olduğu gibi, yolunuzu Karanlık Taraf'a dönüp İlk Düzen'e de destek olabilirsiniz. Parkta yeni üçlemedeki en kritik karakterler ve en etkileyici gemiler ile tanışmaya hazır olun.

Falcon'u Kontrol Edin

Star Wars evreninin açık ara en ünlü gemisi Falcon'u kullanma şansına ne dersiniz? Disney tasarımcısı Asa Kalama, bunun bilgisayar oyunları gibi basit bir deneyim olmayacağını söylüyor. Kalama'ya göre Falcon mürettebatı ile çalışacaksınız. Başarıya ulaşmak sadece sizin değil, uçuş arkadaşlarınızın da elinde.

Bir Star Wars Karakteri Olacaksınız!

Mekanlar birbirleriyle bağlantılı. Bir alanda yaşadığınız tecrübe, sizi başka bir bölüme yönlendirecek. Eylemleriniz ve başarılarınız, sizi olmanız gereken Star Wars karakterine dönüştürecek.

Çok Daha Gerçekçi Görünen Işın Kılıçları!

Oyuncak dünyasında pek çok ışın kılıcı kopyası ile tanıştık. Lakin Disney yöneticisi Scott Trowbridge önemli bir noktaya parmak basıyor: “Yeni ışın kılıçları üretmemiz şarttı. Üstelik bu kılıçları, piyasadaki oyuncaklardan çok daha gerçekçi kılmamız da şart.”