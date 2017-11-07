Displaymate: Dünyanın En İyi OLED Ekranlı Telefonu iPhone X

Akıllı cihazların ekranlarını enine boyuna ele alan Displaymate, iPhone X'u mercek altına aldı ve cihazın en iyi akıllı telefon ekranına sahip olduğunu açıkladı.

Eğer konu bir ekranın kalitesi ise, tartışmaya başlamadan önce bakılması gereken yer Displaymate’dir. Bu güne kadar Galaxy Note 8’den Apple Watch’a kadar pek çok üst düzey cihazın ekranını inceleyen site, iPhone X'un ekranı hakkındaki raporunu yayınladı.

iPhone X ekranı pek çok kişi tarafından eleştirilse, hatta uzun yıllardır iPhone kullanan kişiler tarafından OLED ekran gereksiz bulunsa da iPhone X, Displaymate’e göre en iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip. Hatta bazı kategorilerde en iyisi.

Displaymate’in ilk olarak üzerinde durduğu konu renk doğruluğu. iPhone X, 0.9JNCD ile neredeyse mükemmelden ayırt edilemeyecek düzeyde mutlak renk doğruluğuna sahip. Bu da bir akıllı telefon ekranındaki en yüksek renk doğruluğu anlamına geliyor.

634 nit ile OLED ekranlı akıllı telefonlar arasındaki en yüksek tam ekran parlaklık değerine sahip olan cihaz, ayrıca 141 ile standart ortam koşullarında en yüksek tam ekran kontrast derecesini aldı.

iPhone X, sonsuz ile en yüksek kontrast oranına, %4.5 ile en düşük ekran yansıma oranına sahip. Ayrıca cihaz, %22 ile görüş açısına göre en düşük parlaklık varyasyonunu sağlayarak mükemmele yakın bir performans sergilemiş oluyor.

Tüm bunlar ile birlikte Displaymate, iPhone X’un True Tone ekranına, NightShift ve Apple’ın mobil ekranları için bir ilk olan Mobil HDR’a vurgu yaparak cihazın en iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip olduğunu belirtti.

iPhone’lar, her zaman çok iyi bir renk kalibrasyonuna sahip olmuşlardır. Fakat Displaymate’in raporu, iPhone X’un diğer tüm iPhone modellerine fark attığını gösteriyor. OLED ekranı gereksiz bulan Apple hayranları, bu rapordan sonra belki OLED ekranlara biraz daha sıcak bakabilirler.