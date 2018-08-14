Dijital dünyanın ekran konusunda otoritelerinden birisi olan DisplayMate, Galaxy Note9’un ekranına en yüksek puanı verdi. Satışta olan bütün amiral gemileri arasında Note9, ekranıyla zirveye oturdu.

Samsung, iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ile birlikte yeni bir ekran tasarımı anlayışıyla karşımıza çıktı. Bu tasarım çözünürlük ve renk doğruluğu açısından teknolojilerle desteklenip, Infinity Display adını aldı. O günden bu yana Samsung’un satışa sunduğu bütün amiral gemisi cihazlarında bu ekranı gördük. Çıktığı günden bu yana ödüle doymayan Samsung, Note9 ile birlikte yine en iyi ekran sıralamalarını bertaraf etmeye başladı.

Akıllı telefonlarımız ne kadar iyi olursa olsun, onların bütün özelliklerine aşina olduğumuz yer ekranlarıdır. İstediğiniz kadar teknik açıdan yüksek özelliklere sahip bir cihaz geliştirin, eğer ekranını kaliteli yapmazsanız emeklerinizin tüketiciler gözünde değeri kalmaz. Bunu en iyi Sony’nin tasarımlarıyla çöküşe geçmesi örneğinde görüyoruz.

DisplayMate, ekranın akıllı telefonların en değerli yanları olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy Note9, Samsung’u yeniden zirveye taşıdı. Aslında her yeni Apple ya da Samsung Amiral gemisinde aynı şeyi yaşıyoruz. Hangi firma en yeni cihaza sahipse onun ekranı zirveye oturuyor. Bu noktada küçük bir detaya dikkat etmekte fayda var. iPhone X’un OLED ekranı yine Samsung tarafından üretiliyor. Yani Güney Koreli dev, zirvede olmasa bile yine ekran konusunda zirvede yer alıyor.

Aynı sınıfın bir önceki amirali olan Note8’e kıyasla Note9, %27’lik bir parlaklık artışıyla karşımıza çıktı. Aynı zamanda DisplayMate’e göre renk doğruluğunda da büyük gelişmeler mevcut. Sonuç olarak DisplayMate Note9’a en yüksek skor olan A+ notunu layık gördü.

DisplayMate, “Galaxy Note9, şimdiye kadar L-laboratuvar testlerini gerçekleştirdiğimiz, listelediğimiz en yenilikçi ve yüksek performanslı akıllı telefon ekranına sahip” diyor.

Belki de bundan sonra çıkacak cihazların ekranlarını değerlendirmek için yeni bir notlama sistemine geçilmesi gerek. Görünüşe göre Samsung, ekran teknolojileri konusunda sektörü domine etmeye devam edecek.