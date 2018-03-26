Divoom Voombox Travel 3 Bluetooth Hoparlör - Fiyatı

Seyahatlerinizde en zorlu hava şartlarına bile dayanacak bir hoparlör arıyorsanız, Divoon Voombox, diğer hoparlörler arasından sıyrılarak size güzel bir alternatif sunuyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte uzun soluklu tatil hazırlıkları da başlıyor. Şöyle, kimsenin olmadığı devasa ormanlarda özgürce yürüyüşe çıkıp doğayla iç içe olmayı seviyor, ancak bunu yaparken müzik de dinlemeyi seviyorsanız, 700 mAh bataryasıyla uzun süre kaliteli müzik dinlemenizi sağlayacak Divoom Voombox Travel kablosuz hoparlörü çok seveceksiniz.

IP44 sertifikası sayesinde su sıçramaları ve darbelere karşı dayanıklı olan hoparlör, Bluetooth 4.0 aracılığı ile akıllı telefonunuza bağlanıp yüksek ses kalitesinde şarkılar dinlemenizi sağlıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Travel, yani gezi tipinde bir hoparlör olan Divoom Voombox, Bluetooth bağlantısı kurmak istemeyen kişiler için AUX bağlantısı ile de akıllı telefon veya diğer cihazlarınızı bağlamanıza olanak tanıyor.

Kesintisiz Müzik

700 mAh bataryasıyla 6 saat kesintisiz müzik dinleme deneyimi sunan Divoom Voombox, yalnızca 253 gramlık ağırlığıyla her yere taşıyabileceğiniz bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Divoom Voombox Travel 3 Bluetooth Hoparlör’ün Teknik Özellikleri

5W Güc

100-20000Hz Frekans Aralığı

75dB Hassasiyet

700 mAh Batarya

Bluetooth 4.0

AUX Girişi

10m Çalışma Menzili

89 x 45 x 127 mm Boyut

253g Ağırlık

Eğer sizler de seyahatlerinizde böyle bir hoparlör arıyorsanız, buraya tıklayıp ürünün Teknostore linkine ulaşabilirsiniz. İster tek başınıza isterseniz de yanınızdaki dostlarınızla eğlenmek istediğinizde son derece yüksek ve kaliteli performans sunan bu hoparlörü çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.