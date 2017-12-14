Yeni geliştirilen 3D baskılı telefon kılıfı kan örneklerinizi analiz ederek sağlığınız hakkında bilgi veriyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte telefon kılıfları, akıllı telefon koruyucu olmanın da ilerisine gidiyor. Kalifornia San Diego Üniversitesi'ndeki mühendisler tarafından yapılan en yeni gelişme ise diyabet hastalarının glikoz düzeylerini izlemelerini sağlayacak 3D baskılı kılıf oldu. Henüz prototip aşamasında olan kılıf, gücünü telefon ile bağlantısından alıyor.

Kullanımındaki detay da ise tekrar kullanabilme özelliğine sahip olan bir sensör kılıfın köşesine yerleştirilerek baskılı devre kartına bağlanıyor. Pellet kısmına örnek kan numunesi koyulduğunda analiz işlemine başlanıyor. Pellet, içerisinde glikoz oksidaz adı verilen bir enzim içeriyor. Bu enzim elektrik sinyali üretmek için kandaki glikoz ile reaksiyona giriyor. Kandaki glikoz konsantrasyonu ile doğru orantılı olan elektrik sinyali, glikoz konsantrasyonu ölçümünü sağlıyor.

Veriler Bluetooth yoluyla telefona aktarılıyor ve yedekleniyor. Hatta gerekli olduğunda doktorunuz ile uygulama üzerinden paylaşımını sağlayabiliyorsunuz.