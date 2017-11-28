Diyanet’ten Açıklama: Bitcoin ve Ethereum Caiz midir?

Diyanet, kripto paralar Bitcoin ve Ethereum’un caiz olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Bitcoin, değeri 10 bin dolara yaklaşan -hatta geçmiş bile olabilir, zira kendilerini durduramıyoruz-, son birkaç yılın en popüler dijital para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta son günlerde o kadar çok değer kazandı ki, 2017 yılında toplam değerini %1000 seviyesinde arttırmış durumda. Dolayısıyla konuyla alakası olan ya da olmayan herkes bu para birimini merak ediyor. Dün yaptığımız bir haberde hem Bitcoin hem de Bitcoin madenciliğinin ne olduğuna dair geniş kapsamlı bir haber paylaşmıştık.

Bitcoin bu kadar popüler olunca bazı kimseler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu kripto paranın dinen caiz olup olmadığıyla ilgili sorular yöneltmeye başladılar. “Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” şeklinde bir soru yöneltilen Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, soruyu şu şekilde cevaplıyor: “Kripto paralar merkezi bir otoriteye sahip değiller, bu sebeple devlet teminatı olmaması, değer kazanıp kaybetme konusunda spekülasyonlara açık olması ve kara para aklamak için kullanıldığı sebebiyle şu aşamada dinen uygun değildir.”