Diyanet'ten E-Oruç Tutma Fikri: 'Cool Olacağınıza Kul Olun!'

Diyanet dergisi, bu ayki sayısında Müslümanların ramazan ayında ailece oruç tutarak oruçlu vakitlerini gereksiz aktivitelerle değil, aileleriyle geçirmelerini öneriyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Kılıç, Diyanet Dergisi'nin bu ayki sayısında ‘e-Oruç’ isimli bir yazı yazarak, sosyal ilişkilerin internetin, sosyal medyanın ve teknolojinin büyük etkisi altında kaldığını ve ramazan ayında bu tip internet etkileşimlerine de kısıtlama getirmenin faydalı olacağını belirtti.

İnternette geçirilen vaktin bir kısmını da çevremizdeki insanlara ayırmamız gerektiğini belirten Kılıç, e-Oruç tanımını şu şekilde yapıyor: “Öncelikle elalemin yediği yemeği ya da gezdiği yerleri 'layklamakla' zaman geçirmek yerine, yemek yiyemeyenleri düşünmek veya maddi imkansızlıktan dolayı gitmesi gereken ya da gitmek istediği yerlere gidemeyenleri dikkate almak. Hayatta hiç tanımadığımız ve görüşmediğimiz bir kişi ile saatlerce vakit geçirmek yerine, her gün karşılaştığımız insanlarla ya da komşumuzun haliyle hemhal olmak."

İnternet üzerinden oynanan oyunlara da değinen Kılıç, e-Oruç tanımına şunları da ekledi: "Oynamaktan artık beynimizin uyuştuğu oyunlarda bir üst levele (level’a) nasıl çıkacağım kaygısından ziyade, halihazırdaki nefsimizin seviyesini nasıl bir üst makama çıkaracağımızı düşünmek. Oyun sitelerinde saatlerce kalarak onlarca insan öldürmek yerine, kendi çocuğumuzla, kardeşimizle ya da komşunun yalnız çocuğuyla oyun oynamak ve ona yaşamı ve yaşatmayı öğretmek.”

Bildiğiniz gibi 15 Mayıs Salı gecesi Müslümanlar ilk sahurlarına kalkacak ve Çarşamba günü de ilk kez oruç tutulacak. İster elektronik olsun, ister yeme içme özelinde; iç huzurunuzu yeniden sağlayabileceğiniz bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyoruz.