Diyanet, geçtiğimiz hafta tüm dünyaya yayılan Black Friday (Kara Cuma) ibaresiyle ilgili eleştirel bir hutbe yayınladı.

Diyanet, birkaç gün önce Bitcoin hakkında da açıklama yapmış ve kendilerine sorulan ‘Bitcoin caiz midir?’ sorusuna şuradaki haberimizde belirttiğimiz cevabı vermişti. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü için kullanılan ve noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen Black Friday, yani Kara Cuma ifadesi, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma’ konulu cuma hutbesinde eleştirildi.

Bu ifadenin müminleri rahatsız ettiğine vurgu yapılan hutbede, 'bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların geleneğimizde yerinin olmadığı, bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesinin asla kabul edilemez bir durum olduğu' ifadelerine yer verildi.

İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi Kara Cuma olan Black Friday ibaresinin kabul edilemeyecek derecede çirkin olduğu ifadelerine yer verilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

Zira bizim inancımızda bütün günler Allah’ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, yüce dinimiz İslam’ı, hidayet rehberimiz Kur’an’ı, alemlere rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah’ın yardımı da bizimle beraber olacaktır.