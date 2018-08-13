Diyarbakırlı Astronomun Literatürü Değiştiren Keşfi

Diyarbakır'da yaşayan Abdülkadir Topkoç, 27 sene önce bir anda astronomi ile ilgilenmeye karar verdi. Bu kararın ardından literatüre geçen bir çalışmaya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde,140journos adlı belgesel ve araştırma sitesinin oluşturduğu bir yapım patlama yarattı. Bu belgeselde Diyarbakırlı Abdükladir Topkaç adlı astronom, zor şartlarda ortaya çıkardığı değerli araştırmalarından bahsediliyor. Büyük etki yaratan belgeselin ardından Ekşi Sözlük yazaları ve birçok gazeteci, Abdülkadir abimizle görüşme yapmak için yola koyuldu.

Görüşmelerin ardından yakından tanıdığımız Topkoç, azmi ve çalışmalarıyla gerçekten hayran bırakıyor. İlkokul mezunu olmasına rağmen birçok üniversite mezununa taş çıkaracak nitelikte birikime ve çalışmaya sahip. En çok şaşkınlık veren olay ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketlerinin dairel olmadığını gösteren belgeleri NASA' ya gönderip, kabul edildiğine dair bir cevap almasıydı. Ancak Topkoç, bu cevabı ve çalışmayı paylaşmak isteyince, farklı bir mağduriyet durumu ortaya çıkıyor. Problemler zincirinin ilk halkası olan durumun ardından Diyarbakır'daki askeri müdahaleler patlak verince oğlunun yanında kalan Topkoç, evine döndüğünde eşyalarının enkazı ile karşı karşıya kalıyor. Ev eşyalarına değil, paramparça olan teleskobuna üzülen Topkoç, kendi hikayesini de en güzel kendisi anlatıyor.

Yapılan görüşmeler üzerine kendisine yardım edebilmek için pek çok kişi seferber olmaya hazır ancak Topkoç, naif kişiliği nedeniyle bu duruma pek de gönüllü değil. Çalışmalarını onurlandırmak ve paylaşmak için valilik ile görüşen Abdülkadir Topkoç, öncelikli olarak o kurumlardan yardım almak için uğraşıyor.

27 yıllık bilim serüveni boyunca birçok destek alarak kendisini bu noktaya kadar getiren Abdülkadir Topkoç'a, hak ettiği değerin verilmesi gerekli. Bu noktada Topkoç, Diyarbakır'ın ücra bir köşesinde, imkansızlıklarla yaptığı önemli keşifleri paylaşarak çoğaltabileceğine inanıyor. Kendinden sonra gelen meraklı bilim insanlarının, bu çalışmalarla birlite daha farklı keşifler yapması ise en çok istediği şeylerden biri. Yıllarca, hiç eğitim almamasına rağmen tutkuyla peşinden koştuğu bu çalışmaların karşılığını almasını diliyoruz.