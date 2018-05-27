Dizel Araba mı Almak Daha Mantıklı, Yoksa Benzinli mi?

'Ne olacak bu akaryakıt fiyatlarının hali?' Sorusuna bir cevap bulamıyoruz. Bari hangi motor daha iyi, ona bir bakalım istedik...

Araba alırken, renginden-lastiklerine, koltuk döşemelerinden-ses sistemine dek her şeyine bakıyor, enine boyuna inceliyoruz. Fakat tabii bu 'araba' dediğimiz şey de, su ile çalışmıyor. (Gerçi su ile çalışanı da icat ettiler ama, her nedense bir anda ortadan yok oldu.) O yüzden de kendinize; dizel araba mı, yoksa benzinli araba mı diye sorduğunuza eminiz. İlk bakışta dizel araba daha kazançlı gibi görünse de, salt yakıt fiyatını baz almak da doğru bir mantık değil.





Yakıtına göre araba seçerken üzerinde durmamız gereken hususlar

Araç her sene kaç km kat edecek.

Aracın tipi ve büyüklüğü.

Aracın yakıt ekonomisi.

Alış fiyatı.

Amortisman.

Yakıt fiyatları.

Servis ve bakım masrafları.

Ses ve performans.

Çevresel etkiler.

Gidilen toplam mesafe.





Araç her sene kaç km kat edecek? Şayet sürekli uzun yola çıkıyorsanız, örneğin, dizelin artısı daha fazladır. Ancak sene başına 15 bin km ya da daha az giden bir arabada ise, benzin daha kârlı olacaktır!

Aracın tipi ve büyüklüğü? Fazla yakıt yakan büyük ve 4×4 arabalarda dizel motor daha kârlıdır. Yakıt kapasitesi yaklaşık 1,6 litre olan küçük araçlarda ise, benzin daha kârlıdır.





Aracın yakıt ekonomisi? Dizel araçlar genel olarak tek depoyla %30 daha uzun müddet dayanıyor. Tabii yakıt ekonomisini sicil masrafları, yol kullanım ücretleri, alış fiyatı, servis ve amortisman bakımından da hesaplamanız gerekiyor!





Amortisman? Benzin motorlu 4×4 tipi büyük araçlar çok daha kısa zamanda değer kaybına uğruyor.





Yakıt fiyatları? Dizel genel olarak benzinden daha ucuz olmuştur.





Servis ve bakım masrafları? Dizel araçların servis ve bakımı çoğunlukla daha pahalıdır. Gerçi yeni üretilmeye başlanan dizel araçlarda bu açık bir miktar kapatıldı diyebiliriz.





Ses ve performans? Eski dizel motorlar çok gürültü çıkarıyor; fakat yeni üretilen tipleri ses ve performans açısından daha memnun edici! Bu arada yeni dizel motorlar kirli yakıt nedeniyle arıza çıkarabiliyor, bu yüzden yakıtı nereden aldığınız çok önemli. Bildiğiniz, güvendiğiniz benzinlikleri tercih edin!





Çevresel etkiler? Hiçbir motor çevreyle dost değildir. Araba motorlarından salınan gazlara gelince... Karbondioksit: İklim değişikliğiyle en çok bağlantısı olan sera gazıdır. Dizel motorlar km başına nispeten daha az CO2 salar. Karbonmonoksit: Benzin motorlarından salınan ölümcül gazdır. Bunun azaltılması adına katalitik dönüştürücü eklenen motorlar da mevcut lakin bu yalnızca belli bir sıcaklığa erişildiğinde işliyor. Nitröz oksit: Bünyesindeki düşük seviye ozonla birlikte dumanlı sis oluşturur. Yeni bir dizel motorda NOx daha yüksek seviyede olur fakat uzun vadede benzinli motor daha çok üretir. Hidrokarbon: Benzen dâhil bir dizi zararlı kimyasal içerir. Benzinli motorda daha fazla olur.