Haydaa: Dizel Araçlar, Kamyon ve Otübüslerden Daha Fazla Zehirli Gaz Üretiyor!

Dizel otomobil kullanıcıları bu habere pek sevinmeyecekler.

International Council on Clean Transportation (ICCT) tarafından yayınlanan bir rapora göre, dizel araçlar sandığımız kadar masum değillermiş. Araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara göre dizel araçlar, kamyonlardan ve otobüslerden bile daha fazla oranda zehirli gaz salınımı gerçekleştirmekte.

Peki bu durum neden daha önceden bilinmiyordu? Bunun sebebi aslında araçlara uygulanan ve 'düz mantık' diyebileceğimiz testler.

Avrupa Birliği'nde kamyon ve otobüslerin de üyesi olduğu ağır vasıtalar, diğer araçlara göre daha ağır şartlara sahip testlerden geçmekteler. 2011 yılında alınan ve o tarihten beri uygulanan yönetmeliğe göre ağır vasıtalı araçların emisyon ölçümleri, yollarda test edilmekte.

Diğer taraftan dizel araçlarda ise bu test, laboratuvar ortamında oluyor. Fakat araçlar, laboratuvar ortamına nazaran gerçek yol süşünde çok daha fazla emisyon salınımı gerçekleştirmekte. Araçların zehirli gaz salınımının ne denli tehlikeli olduğu da göz önüne alındığında, bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor.

Şu an için otomobil sektöründe elektrikli araçların yükselişi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat fosil yakıtla çalışan araçlar, hala popülerliklerini ve tercih edilirlik sıralarını korumaktalar.

Araştırmacılar ise, elde ettikleri veriler doğrultusunda bu durumun bir an önce önüne geçilmesini istemekteler.