Dizel Motorlar, Neden Benzinli Motorlardan Fazla Tork Yapar?

Eğer otomobillere yeni merak saldıysanız bu yazı ilginizi epey çekebilir. Bu yazımızın konsepti 'neden dizel motorlar, benzinli motorlardan fazla torka sahiptir?'. Eğer bunun nedenlerini merak ediyorsanız YouTube'da bulunan 'Engineering Explained' adlı kanalı takip etmenizde de fayda var.

Engineering Explained adlı YouTube kanalı bu durumu beş kısa video ile açıklığa kavuşturuyor. Kanal sahibi, Jason Fenske, 'Dizel Motorlar Benzinden Daha Fazla Tork Yapmak' başlıklı videosunda, dizel motorlarının benzin muadillerine göre daha yüksek tork oranlarına sahip olduğunu fark etmelerini isteyen izleyicilerine bunun sebeplerini basit bir dille göstererek anlatıyor.

Tork Nedir?

Tork, halk dilindeki bilinen anlamıyla 'arabanın çekiş gücünün' daha literal bir tanmıdır. Fizikteki birimi Nm (Newtonmetre)’dir. Tork, beygire çok benzer bir kavram olsa da Tork, motordan tekerleğe iletilen itme kuvvetini ifade eder.

Fenske, her otomobil sınıfı için olan görüntüler ve teknik diyagramlar yani çizelgelerle bu durumun neden olduğuna açıklık getiriyor. Eğer arabalar ile ilgili bu yazı pek ilginizi çekmediyse ancak yine de 'tork'un ne olduğunu merak ediyorsanız tork, aracınızın hızlanmasını sağlayan şeydir. Arabalara yeni merak salanlar için bu videolar, torkun nasıl ölçüleceği ve aracınıza neler yapabileceğiyle ilgili bilgiler sunuyor.

Görünen o ki Fenske, çalıştıkları şeyin mühendisliğini açıklamak adına büyük bir tutkuya sahip. Bilgisini ve tutkusunu 1 milyon abonesi ile de buluşturmak isteyen bu yayıncıyı, otomobillere ve çalışma prensiplere karşı ilginiz varsa ya da sırf kültürlenmek adına siz de izleyebilir ve takip edebilirsiniz.