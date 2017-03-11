Dizel Motorların Ömrü 2020'de Bitecek!

Elektrikli otomobillerin sektörü ele geçirişi devam ediyor.

Otomobil sektöründe artık elektrikli ya da hibrid motorlu araçlar görmeye alıştık. Hatta bu araçları bünyesinde barındıran pek çok firma, lüks otomobillerinde de elektrikli ya da hibrid sistemli otomobilleri tercih etmeye başlıyorlar.

Bir diğer deyişle otomobil sektöründe alternatif yakıtlı araçlarda bir devrim yaşanıyor ve bizde bu devrime tanıklık ediyoruz. Şimdiden otomotiv sektöründeki hemen hemen bütün büyük firmalar elektrikli otomobiller üretmeye ve önümüzdeki birkaç sene içinde petrol bazlı yakıtlı araçlara elveda demeye hazırlanıyorlar. Bu firmalardan biri de Volvo.

Cenevre Otomobil Fuarı, bu sene tam anlamıyla elektrikli ve hibrid motorlu araçları şovuna tanıklık etti diyebiliriz. İşte bu fuarda hem kendi şirketleri, hem de otomotiv sektörünün geleceği ile ilgili konuşan Volvo Başkanı Håkan Samuelsson, dizel motorlar konusunda da bazı önemli noktalara değindi.

Günümüz dizel motorlarının daha iyi verim için geliştirilmesi gerektiğini düşünen Samuelsson, bu geliştirmenin dizel motorlar için, benzinli bir motor ile aynı oranda hava kirliliğine yol açacağını, ayrıca maliyetinin de daha pahalı olacağını belirtmekte. Böyle bir durumda ise dizel motora olan talep azalacak. Bu da dizel motorun sonu anlamına geliyor.

Samuelsson'un açıklamaları şu şekilde:

"Dizel motorlar şu an için otomobil sektöründe önemli bir role sahipler ve önümüzdeki yıllarda da bu durum değişmeyecek. Ancak hibrid motorlu, elektrikli otomobillerin popülerliği, giderek cazipleşen fiyatları ve üretim sayılarının artması, insanları artık bu araçlara yönlendireceğinden kimse dizel motorları düşünmeyecek. Bu da dizel motorlara olan talebi azaltacağından üreticiler de artık bu motoru gözden çıkaracaklar. 2020 yılından sonra artık dizel motorların kullanılacağını sanmıyoruz."

Volvo, elektrikli otomobiller konusunda en ciddi çalışmaları yapan firmalardan biri. 2019'da tamamen elektrik ile çalışan ilk aracını piyasaya sürmeye hazırlanan Volvo, 2025 yılında ise sahip olduğu bütün araç modellerinin elektrikli versiyonlarını çıkarmış olacak. Peki sizce hem dizel, hem de benzin ile çalışan motorlara elveda dememize bu kadar kısa bir süre kalmış olabilir mi?