Dizi ve filmler, bilmediğimiz konularda algımızı şekillendiriyor. Peki filmlerde herşey doğru yansıtılıyor mu? İşte dizi ve filmler yüzünden yanlış bildiğimiz 12 durum.

Dizi ve filmlerde hayatın içinden birçok durumla karşılaşırız. Bu durumlar herkesin duyduğu fakat her zaman başına gelmeyen şeyler içerebilir. Örneğin; bir ameliyat sahnesi, adli tıp ekibinin suçlar için ipucu araması veya bir polis memurunun ateş ederek kilitlenmiş kapıyı açması gibi. Peki film ve dizilerde bize yansıtılan bu durumlar gerçek mi? İşte dizi ve filmler yüzünden gerçek sandığımız bazı durumlar ve bunların gerçek hayattaki halleri.

1-Bir kalp durduğunda elektroşok cihazı ile çalışmaya devam edebilir.

İşin Doğrusu: Kalp bir defa durduğunda elektroşok onu yeniden çalıştıramaz.

2-Kloroform(eter) koklayan insan anında bayılır.

İşin Doğrusu: Eter en az 5 dakika içinde etki eder.

3-Polis anında telefon konuşmanızdan sizi bulur.

İşin Doğrusu: Bir telefonu takip edip izini bulmak yaklaşık 1 saat sürer.

4-Adli tıp süreci, kriminal vakalarda tüm soruların cevabını verir. Üstelik cinayetleri bile çözer.

İşin Doğrusu: Adli tıp birimi, sadece delil toplar.

5-Kayıp bir kişi için yetkililere bildirimde bulunmak istiyorsanız 24 saat beklemelisiniz.

İşin Doğrusu: Eğer bir kişinin kaybolduğuna dair herhangi bir kanıt veya şüpheniz varsa, anında haber vermelisiniz.

6-Boğulmakta olan kişiler genellikle ellerini havaya dikerek “imdat” diye bağırırlar.

İşin Doğrusu: Boğulmakta olan kişileri farketmek genelde çok zordur. Herhangi bir belirtisi yok gibidir. Daha dikkatli olunmalı.

7-İki silahı aynı anda ateşlemek gayet havalı bir görüntü yaratır.

İşin Doğrusu: Aynı anda iki silahla tek bir hedefe nişan almak pek mümkün değildir.

8-Susturucular tüm silahların sesini keser.

İşin Doğrusu: Susturucu yalnızca gürültüyü ve yankıyı önler, ancak silah sesi hala duyulabilirdir.

9-Bir kapı kilidi, silahla ateş edildiğinde kolayca kırılır.

İşin Doğrusu: Bir kilit, genelde demirden yapılmıştır. Kurşunlar onu kıramaz.

10-Paraşütle bir helikopterden atlayan iki kişi, havada konuşabilirler.

İşin Doğrusu: Rüzgar kulaklarınızın etrafında olduğu için basınçtan dolayı geçici bir sağırlık durumunda olacak ve hiçbirşey duyamayacaksınız.

11-El bombasının pimini, dişinizle çekebilirsiniz.

İşin Doğrusu: Eğer pimi ağzınızla çekmeye kalkarsanız birkaç adet dişinizi kaybedebilirsiniz.

12-Bir göktaşı kuşağı yoğun ve kalabalıktır.

İşin Doğrusu: Göktaşı kuşaklarındaki asteroidler genellikle birbirlerinden kilometrelerce uzak olurlar.