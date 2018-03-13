Dizi Keyfinin Arasına Jenerik Sokmayan Chrome Eklentisi

Üçüncü taraf bir geliştiricinin yayınladığı Chrome eklentisi, dizilerin girişlerini ve jeneriklerini otomatik olarak atlayarak dizi keyfinin asla bölünmemesini sağlıyor.

Son yıllarda dizi izleme alışkanlığı televizyondan internete kaymış durumda. Bu konuda Netflix’in en önemli etkenlerden biri olduğu da bir gerçek. Netflix'in televizyona göre kullanıcıya yayın üzerinde daha fazla kontrol sağlaması ve kullanım kolaylığı, hatırı sayılır miktarda televizyon izleyicisini kendine çekmesini sağladı.

Netflix dizi izleme alışkanlığına farklı bir boyut kazandırmış olsa da mükemmel değil. Bitmek bilmeyen jenerikler ve girişler, bölümleri üst üste izleyen kişilerin dizi keyfine bir miktar limon sıkmış oluyor. Neyse ki Netflix’i web üzerinden kullananlar için üçüncü parti bir geliştiricinin oldukça uygun bir çözümü var.

Bir Chrome uzantısı olan ‘Never Ending Netflix’ özellikle bir sezonu bir oturuşta izleyen dizi takipçileri için ilaç gibi gelecek. Girişleri otomatik olarak geçen Never Ending Netflix, ayrıca bölümler arasında da hızlı bir geçiş sağlıyor. Böylece dizi keyfiniz hiç bölünmeden bölümleri üst üste izleyebiliyorsunuz.

Never Ending Netflix uzantısının bir başka özelliği de kullanıcılara Netflix içeriklerini kategoriler halinde arama imkanı tanıması. Uzantının tek olumsuz yanı ise Türkçe dil desteğinin bulunmuyor olması. Yine de uzantının çok karmaşık işlevleri olmadığı düşünülürse dil desteği büyük bir sorun yaratmayacaktır.