Game of Thrones Modern Zamanlarda Çekilse Nasıl Olurdu?

Game of Thrones için hazırlanan fan yapımı spin off fragmanı, dizi evrenini günümüze getiriyor. Günümüz teknolojisine ve kültürüne sahip Westeros'a hoş geldiniz.

Yine mi Game of Thrones diyeceksiniz, ancak önce bir durun. Bu sefer haberimiz Game of Thrones değil, fan yapımı bir Game of Thrones spin-off projesi üzerine olacak. Westeros ismi ile yayınlanan bir fragmanla ortaya çıkan yeni spin-off, belki de Game of Thrones için yapılacak en iyi uyarlama dizlerden birisi olabilir.

Dizi, Game of Thrones evreninde geçmesine rağmen bunu günümüzde gerçekleştiriyor. Büyük binalar, takım elbiseli adamların olduğu dizi, ilginç bir şekilde tüm bunları George RR. Martin’in kurduğu o devasa evrende gerçekleştiriyor. Proje HBO’dan onay alırsa, uğruna yıllarca bekleyeceğimiz bir başka dizi ortaya çıkabilir.

Fragmanda yer alan içeriklere bakacak olursak, şu anda dizide başlayan kış bitmiş ve üzerinden yeni bir kış gelmeye başlamıştır. Her kış neler olduğunu az çok biliyorsunuz. Bu sefer takım elbiseli adamların üzerinden çıkan çeşitli entrikalarla dolu dizide yeniden ak gezenler gelir ve işler karışır. Açıkçası daha şimdiden merak ettiğim bir proje oldu.

Fanlar tarafından hazırlanmış fragman dışında HBO’nun da birden fazla Game of Thrones spin-off projeleri geliştirdiği biliniyor. Elbette ne olursa olsun bu efsane diziyi arayacağız, ancak çıkacak yeni diziler bu evrene olan özlemimizi biraz olsun giderecektir.