Kanye West de Dizüstü Bilgisayarının Kamerasını Bantlamış

Başta Mark Zuckerberg olmak üzere birçok göz önündeki ünlünün dizüstü bilgisayarlar kameralarını bantlamasının ardından, Kanye West'in de bu tür bir hareket içine girdiği ortaya çıktı.

Kenya West, Pazartesi günü eski bir karikatürist olan Scott Adams'ın videosunu bilgisayar ekranını çekerek paylaştı. Buraya kadar her ünlünün, hatta sıradan insanın yaptığının ötesinde herhangi bir şey yok; fakat paylaşılan fotoğrafta dikkatli gözlerden kaçmayacak ilginç bir durum var. Evet, Kenya West de dizüstü bilgisayarının kamerasını bantlamış.

Verilerimizin depolandığı ortaya çıktıktan sonra uzunca bir süre tartışılan 'kamera bantlamak gerekli mi' konusu, bir kesim tarafından paranoyakça olarak lanse ediliyor. Fakat işin içine Mark Zuckerberg’in bilgisayar kamerasını bantladığı görüntüler de eklendiğinde, bu paranoyaklık olarak lanse edilen davranış internet kullanıcılarının içinde kocaman bir ‘acaba’ ya dönüşüyor.

Bilgisayar kameralarımızın izlenmesi, pek tabi biz normal insanlar için düşük bir ihtimal olmasına karşın, eğer Kanye West gibi dünyaca ünlü ve sansasyonel bir isimseniz böyle bir şeyin başınıza gelme ihtimali biraz daha artıyor. Ev bilgisayarlarımızın kameralarının izlendiğine dair net bir bilgi olmasa da böylesine ünlü isimlerin bu tür önlemler almış olmasını anlayışla karşılamak gerekiyor. Siz de dizüstü bilgisayarınızın kamerasını bantlayan insanlardan mısınız yoksa bu tür bir hareket tamamen gereksiz mi?