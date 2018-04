Dizüstü Bilgisayarınızda Oynayabileceğiniz En iyi 20 Oyun

Oyunlar, küçük büyük, erkek kadın fark etmeksizin her kesimden insanın ilgi odağı halinde. Ancak her oyun sever bir oyun bilgisayarına sahip olamayabiliyor. Bu bağlamda sizler için dizüstü bilgisayarınızda oynayabileceğiniz birbirinden farklı ve zevkli 20 oyun derledik. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

1. Into The Breach

Into The Breach, özünde sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Ancak oyunu rakiplerinden ayıran birkaç önemli faktör var. Öncelikle oyun içinde ölüm kavramı bulunmuyor. Eğer görevinizde başarısız olursanız, bir solucan deliği aracılığıyla yeni, alternatif bir zaman diliminde görevinize yeniden başlıyorsunuz.

Oyun içinde Vek denilen düşmanlar ile savaşırken oyunculardan herhangi bir bilgi gizlenmiyor. Oyun kullanıcının gerçekleştirdiği saldırıları isabetli veya ıska diye ayırmıyor. Üstelik Vek birimleri kullanıcıya saldırmadan bir tur önce planladıkları saldırıyı kullanıcının görebileceği şekilde belirtiyor.

2. Owlboy

Owlboy oyunları bölümlere ayrılmamıştır, oyun boyunca geçtiğiniz hemen her bölgeye geri dönebilirsiniz. Ana karakterinizin oyun boyunca farklı özellikler kazanıp daha önce açamadığı kapılardan geçebilir ve genellikle de bir takım eşya, para vb. toplayarak bir takım kilitli materyalleri açarsınız.

Owlboy’un türe getirdiği en büyük farklılık ise karakterinizin uçabilmesi! Evet uçan bir karakterle nasıl platform oyunu oynanır, bu oyunda göreceksiniz. Oyunda, pek çok oyunda olduğu gibi başı belada bir diyarda, bu toprakların bekçiliğiyle görevli baykuş adamlardan birini canlandırıyorsunuz. Gençsiniz ve ne yaparsanız yapın ustanıza yaranamıyorsunuz.

Üstelik bir de doğuştan dilsiz olduğunuz için kendinizi savunma şansınız da olmuyor. Neyse ki yol boyunca pek çok dost edineceksiniz. Bu dostların önemli bir kısmını ayaklarınızla taşıyacak olmanız da cabası. Evet oyunun ana mekaniği, taşıdığınız dostlarınız arasında geçiş yaparak onların farklı özelliklerini kullanmak. Son olarak oyun hakkında önemli bir bilgiyi de sizler ile paylaşmak istiyoruz. Oyunun yapımı tam tamına 10 yıl sürmüş. Neden bu kadar uzun sürdüğü bilinmese de, oyuna ayrılan süre oldukça uzun.

3. Starbound

Starbound’da gezegeni yok edilmiş ve gezegeninin yok oluşu sonucunda hayatta kalmış bir karakteri oynuyoruz. Tabii bu karakteri öncelikle yaratmamız gerekiyor. Bu bağlamda seçebileceğimiz birkaç ırk var. Her ırkın görüntüsü farklı olsa da, başlangıç hikayeleri hepsinde aynı. Oyunun konsepti ise yeni gezegenler keşfetmek ve bu gezegenlerin kaynaklarını kullanarak hayatta kalmak.

4. 80 Days

80 Days oyununda amacınız 80 gün içerisinde turu tamamlayıp başlangıç noktasına dönmek olacak. Oyun Londra’da başlıyor, dolayısıyla 80 gün sonra tekrar Londra’da olmak sizin en büyük amacınız. Oyunu Inkle firması tarafından büyük bir özen ve hassasiyet ile hazırlanmış. Oyunun hem kurgusu hem de görsel ve işitsel olarak tasarımı oyunculara güzel bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Kullanıcılar oyuna başladıkları andan itibaren Phileas Fogg’un uşağı rolünü üstleniyor ve bu yolculuk boyunca ona eşlik edecek karakter olarak karşımıza çıkıyor. Phileas’in sağlık durumundan yolculuk sürecinde kullanılacak olan güzergâhlara kadar her şey ile doğrudan oyuncu sorumlu oluyor. Böylece oyun içerisinde kullanıcıların sıkılmaması hedefleniyor.

5. Devil Daggers

Devil Daggers basit fakat oynayan kişinin becerilerini geliştirmesini bekleyen bir oyun. Sırf bu yüzden de bağımlılık yapıyor. Tek bir bölümden oluşan oyun bir arena üzerinde geçiyor. Bu arena çok büyük bir alan değil ve kenarlarından düşerseniz ölüyorsunuz. Karşınıza sonsuz düşman çıkıyor. Düşmanlarınızın fırlattığı şeylere temas etmeniz halinde de canınızı kaybediyorsunuz. Sahip olduğunuz tek silahınız da attığınız hançerler oluyor. İşte oyun bu kadar. Bundan sonrası ne kadar fazla hayatta kaldığınıza ve kendi rekorunuzu geçmenize bağlı.

6. Binding of Isaac: Rebirth

Görebileceğiniz en sevimli karakterlerden biri olan küçük Isaac’in annesi sürekli izlediği Hıristiyan yayınlarının etkisi altında kalır, Tanrı’dan emir aldığını düşünür ve tıpkı Hz. İbrahim’in hikayesinde olduğu gibi çocuğunu kurban etmeye kalkışır. Isaac ise kendini zar zor bodruma atar ve çarpık, tuhaf yaratıklara karşı gözyaşlarıyla savaşmaya başlar. Oyunun asıl derdi hikaye anlatmak değil ama popüler kültüre, oyun kültürüne göndermeler ve kaçınılmaz olarak dini temalar oyunun her köşesine işlemiş durumda. The Binding of Isaac bu temaları sanat tasarımıyla o kadar başarılı ve en az bir o kadar şirin bir yolla birleştiriyor ki harcanan emeğe hayranlık duymaktan kendinizi alamıyorsunuz.

7. Undertale

Undertale, yer altında uyanan bir çocuğunun hikayesini anlatıyor. Çok uzun zaman önce iki ırk şu an yaşadığımız Dünya'yı yönetirmiş; insanlar ve canavarlar. Bir gün, bilinmeyen bir sebepten dolayı insanlar ve canavarlar savaşmaya karar vermişler. Bu savaş sırasında insanlar da canavarlar da fazlasıyla kayıp vermişler ancak savaşın sonucunda insanlar galip gelerek canavarları büyülü bir mühürle yeraltına hapsetmişler. Günümüzde, Ebott Dağı'na tırmananların geri dönmediği ve canavarların diyarına, yani yeraltına girdiği düşünülürmüş. Karakterimiz bu dağın zirvesine tırmanır ve zirvede devasa bir krater görür. Dikkatsizliğinden dolayı da kraterden aşağı düşer ve canavarların diyarına adımını atar.

8. Shadowrun: Dragonfall

Dragonfall, ilk oyunun kaldığı yerden devam etmek yerine yepyeni bir maceraya konuk ediyor bizleri. Bu kez Berlin’de, yani Shadowrun evreninin en kaotik en anarşik şehrindeyiz. Büyük şirketlerin, politik güçlerin ve çetelerin cirit attığı, güç dengelerinin sürekli değiştiği, yani tam da bir Shadowrunner’ın cebini kolayca doldurabileceği bir yer burası. Tabii hayatta kalabilirse… Oyunda Berlin’e yeni yerleşen ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir Shadowrunner’ı yönetiyoruz. Fakat yeni ekibimizle üçüncü işimizin üzerindeyken bir şeyler feci şekilde ters gidiyor ve kendimizi bir anda grubun lideri olarak buluyoruz.

9. Flinthook

Flinthook, hazineyi çalmaya çalışan bir uzay korsanı ile ilgili bir oyun. Oldukça sevimli görünen oyun, tahmin ettiğinizden daha zor. Düşmanların etrafından kaçmak, çevresel tehlikelerle dolu labirent benzeri gemilerin arasından geçmek kullanıcılara heyecan dolu bir oyun sunuyor.

10. Darkest Dungeon

Darkest Dungeon, turn based strateji oyunu kategorisindedir. Dört karakter seçilerek bir zindana girilir. Amaç son zindan olan "Darkest Dungeon" zindanını bitirmektir. Beş adet zindan bulunur ve bu zindanlara girecek on beş adet de karakter tipi vardır. Zindanlarda "Curio" adı verilen nesnelerle interaksiyona girerek ganimetler elde edilir. Oyunda "Stress" adı verilen ve karakterlerin delirmesine hatta kalp krizi geçirmesine yol açabilecek çok önemli bir stres faktörü vardır.

11. Celeste

Pek alışmadığımız bir konuya sahip olan Celeste’de ana karakterimiz Madeline’i içindeki şeytanlardan kurtarmak için bir dağa tırmanmak zorundayız. İçinde psikolojik ögeler de barındıran hikayemiz oldukça keyifli diyaloglar da içeriyor. Güzel bir oyun atmosferi, güzel bir hikaye ile bir araya gelirse, üstüne bir de iyi soundtrack seçimi yapılırsa bir oyunun kötü olması için pek sebep bulamayız.

Celeste bu üç unsurun seçimlerini de doğru yapmış görünüyor. Tıpkı geçen yıl platform piyasasının en dominant oyunlarından biri olan Hollow Knight gibi Celeste de yarattığı atmosfer ile oyuncuyu içine çekmeyi başarıyor. Sade müzik seçimi ise bu keyifli hikayenin tuzu biberi oluyor.

12. Stardew Valley

Şehir hayatından sıkılmış, her günü dört duvar arasında geçen bir genç, dedesinden miras kalmış çiftliği devralıp kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor. İşte biz de bu hayatı canlandırıyoruz. Oyunun bize sunduğu bu huzur verici kasabada yeşillikler içinde hayatımızı sürdürüyoruz. RPG niteliklerinde yapılmış bu oyunun mantığı aslında çok basit bir görev sistemine dayanıyor. Görevleri yaptıkça oyunun para birimi olan ‘gold’ ve çeşitli ödüller kazanıyoruz.

13. Hyper Light Drifter

Hyper Light Drifter 16bit grafikli, yıkılmış bir dünyayı gıdım gıdım araştırarak bulunduğunuz bu garip dünyanın gizemlerini çözmeye çalıştığınız, sağa sola kendinizi fırlatarak kılıç tokuşturduğunuz bir izometrik aksiyon oyunu.

Sona ermiş bir uygarlığın kalıntılarını doğanın ele geçirdiği, başından ağır bir felaket geçmiş bir dünyada gözümüzü açıyoruz. Ana karakterimizin adı belli değil, o yüzden biz ona “Gezgin” diyelim. Gezginin bu dünyaya gelişi muamma bir şekilde olur ve rüya mı, gerçek mi olduğu pek anlaşılamayan bir başlangıçtan sonra oyuna başlarız. Gezgin’e kan kusturan, ölümcül görünen bir hastalığı vardır ama oyun bunun da nedenini ve çaresini hiçbir şekilde açıklamıyor.

14. Civilization V

Oyunun en temel amacı, kendinize bir medeniyet seçersiniz ve bu medeniyeti geliştirerek güçlendirirsiniz. MÖ 4000 yılından başlayarak şehirleri fethederek ve bu sayede geniş bir bölgeye yayılarak aynı zamanda da savaşarak MS 2050 yılına ulaşmayı planlıyorsunuz. Kazanmak için birden fazla yolunuz var, örneğin en önce uzaya çıkabilirsiniz, bütün gezegeni ele geçirebilirsiniz veya en yüksek puana ulaşabilirsiniz buna benzer durumlarla oyunu bitirebilirsiniz ama bitirmek bu kadar kolay değil binalar, yeni birimler, yeni keşifler vb. şekilde yeni şehirler oluşturmanız gerekiyor.

15. Super Hot

Super Hot oyunu, oyun içerisinde oyun oynayacağınız bir yapımdır. Yaklaşık 1.5 saat gibi bir sürede bitirebileceğiniz oyunun tadı adeta damağınızda kalıyor. Oyunda, siz hareket etmediğiniz sürece zaman durma noktasına geliyor. Durmuyor ama o kadar yavaşlıyor ki etrafınızı kontrol edip neler yapacağınızı yani bir sonraki hamlenizi düşünecek kadar vaktiniz oluyor. Fakat bir hamle yaptığınız anda (Havadaki silahı kapmak, rakibe vurmak, ateş etmek, yürümek vb. eylemler) zaman normal akışına geri dönüyor. Oyunun bulmaca mantığı da burada başlıyor.

16. West of Loathing

West of Loathing, mizah dolu bir kovboy oyunu olarak sizleri karşılıyor. Vahşi batıda geçen ve bir çöp adamın rol aldığı oyunda eminiz ki, çok eğleneceksiniz.

17. Invisible, Inc

Oyun bize biraz bilim kurgu öğeleriyle donatılmış bir dünyada, beynelmilel çalışan bir casusluk görevi sunuyor. Toplam altı karakterden ikisini seçerek bir takım oluşturuyoruz. Tabi oyunu ilk defa açıyorsanız bahsettiğim karakterlerden sadece ilk ikisi açılıyor. Oyunda gösterdiğiniz başarı oranında da diğer karakterler seçilebiliyor. Takımı aldıktan sonra firmamızın bize bilgi çalınması gereken yerleri bir harita üzerinde seçim olarak sunuyor. Seçimi yapıyoruz ve ilgili şirketin binasına sızıyoruz. Oyunun dinamiği tamamen sıra tabanlı strateji üzerine kurulu. Oyunun asıl esas noktası, yapacağımız hamleleri çok fazla kendimizi şirketin güvenlik elemanlarına hissettirmeden yapmamız.

18. Gunpoint

Gunpoint hem hikayesi ile hem de oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Hikayede sizler bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Bir kadının öldürüldüğü sırada kameralarda size benzeyen biri görülmüştür ve polisler sizi arıyordur. Sizin amacınız cinayeti işleyen kişiyi bulmak ancak bu iş sanıldığı kadar kolay olmayacak çünkü her yer de kameralar olduğu için bu işi kameralara görünmeden yapmanız gerekiyor.

19. Crawl

Yerel olarak 2 ila 4 kişinin birbirine karşı savaştığı arcade tarzındaki bir oyun olan Crawl'da 8-bit karakterleri yöneterek insan veya canavar olarak birbirimize karşı savaşıyoruz. İnsanlar birbirinden karmaşık odalarda bulmacaları çözüp yeterli puanları kazanarak bölümleri bitirmeye çalışırken, canavarları yöneten oyuncular ise onlara tuzaklar kurarak ve çeşitli yaratıklar göndererek engel olmaya çalışıyorlar.

20. The Legend of Heroes: Trails in the Sky

Kraliçeyi, ülkeyi ve onurunuzu korumanız için, uçsuz bucaksız bir dünya sizi bekliyor.

Sizler için derlediğimiz 20 oyunu, oyun bilgisayarı olmayan dizüstü bilgisayarlarınızda da oynayabilirsiniz. Peki oyunları siz nasıl buldunuz? Aralarında daha önce oynadıklarınız veya hali hazırda şu an oynadığınız var mı?