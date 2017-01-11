Dizüstü Bilgisayarınızın Şarj Kablosunda Bu Silindir Neden Var?

Dizüstü bilgisayarınızdaki bu silindir şeklindeki nesnenin neden var olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu aslında cihazınızın çalışması için çok önemli bir bileşen.

Çoğumuz fark etmişizdir, şarj cihazımızın kablosunda küçük bir silindir bulunmakta. Peki bunun diğer cihazlardan yayılan elektromanyetik sinyallerin bilgisayarınızı etkilememesi için konulmuş bir tür küçük anten olduğunu biliyor muydunuz? Bazı cihazlar artık bu aparatı dışarıda barındırmıyor, ancak yine de bu işlemi dahili olarak gerçekleştiriyorlar.

Ferrit boğumu olarak adlandırılan bu silindir, bir ferrit çekirdeğidir. Yarı manyetik bir madde olan ferritten yapılmış, içi boş bir silindirdir. Kullanım amacı ise elektromanyetik parazit (EMI) ve radyo frekansı (RFI) girişimini azaltmaktır. Eğer bu yumru olmazsa, cihazınıza istenmeyen sinyaller girebilir, cızırtılar olabilir ve yüksek frekansta cihazınız dahi bozulabilir. Ferrit atomları kendilerini farklı yönde hizalarlar, bu sayede cihaza dışarıdan gelen sinyaller ısı enerjisine dönüşür.

Bazı cihazlar, silindiri doğrudan dışarıda bulundurmaz. Bu muhtemelen tasarımla alakalı bir durumdur. Ancak her makine bu işlemi yapmak zorundadır. Bu nedenle cihazınızda sizin bu güne dek farketmediğiniz bir yerde, bulunuyor olabilir.