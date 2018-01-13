Dizüstü bilgisayarların bataryaları konusunda pek çoğunuzun doğru bildiği, ancak aslında yanlış olan bilgileri sizler için listeledik.

Dizüstü bilgisayarların batarya ömürleri son yıllarda iyiden iyiye gelişti. Benim lise okuduğum yıllarda 2-3 saatlik batarya bir dizüstü bilgisayar için fazlasıyla ideal konumdayken, günümüzde bu süreler 9-10 saate kadar çıkartılabiliyor. Haliyle bilgisayarların pilleri bizim için daha önemli oluyor. Sonuçta hiçbir elektrik kaynağına takmadan 10 saat boyunca bilgisayar kullanmak muhteşem bir şey.

Bugün sizlere dizüstü bilgisayarların pilleri konusunda yanlış bilinen gerçekleri göstereceğiz. Bu haberden sonra dizüstü bilgisayar bataryalarına karşı daha farklı bakacaksınız.

Bilgisayarda takılı olan piller daha çabuk bozulur

Yanlış. Telefonlarda olduğu gibi çok uzun vadede bu pilleri %100’de kullanmak pek hoş değil, ancak bataryanızın tam şarj olmasına ve şarj olduktan sonra bilgisayarınızda kalmasında herhangi bir sakınca yok. Bildiğiniz gibi elektronik mühendisleri yıllarca üniversite okuyup ellerine bir diploma almış insanlar. Pil %100’e ulaştığında elektronik devreleri kapatıp pilin daha fazla şarj olmamasını sağlayabiliyorlar. Bilgisayarlarda pilinizin %100’ün altındaysa öncelikle pili şarj eder, pil şarj olduktan sonra prizden gelen akım olduğu gibi bilgisayarı çalıştırmaya devam eder. Yani sürekli bataryanızdan yemiyorsunuz. Bataryanız bu süreçte çok ama çok küçük bir tüketimle kendini yeniliyor. O da pile zarar verecek bir şey değil.

Pili çıkarıp kenara koydum, kafam rahat

Bir dizüstü bilgisayarın en önemli özelliklerinden biri pilidir. Elektrikler gitmiş olsa bile bilgisayar sorun yaşamadan ayakta kalabilir. Eğer siz pili kenara koyarsanız hem bilgisayarın ani elektrik kayıplarında zarar görmesine sebep olursunuz, hem de pil uzun süreli elektriksiz kaldığı durumlarda deşarj olur. Deşarj olan pil şişer ve nurtopu gibi bir bozuk piliniz olur.

Bilgisayarı pilde fazla kullanmamalıyım

Yanlış. Bilgisayar kullandığınızda her köşede priz aramanıza gerek yok. Bataryası %10’un altına inene kadar bilgisayarı pil üzerinde kullanabilirsiniz. Telefonda olduğu gibi dizüstü bilgisayarın pillerinde de şarjı sonuna kadar tüketmemeniz gerekiyor, ancak bunun dışında istediğiniz zaman prizden çıkararak batarya üzerinden kullanmanızda bir sakınca yok.

Pilin çabuk bozulmaması için fazla şarj etmemeliyim

Yanlış. Pilin ömrünü şarj/deşarj süresi belirlemiyor. Pilin deforme olması için kaç sefer şarj/deşarj olduğu önemlidir. Hatta pillerde belirli bir sınıra kadar şarj etme hakkınız vardır. O sınırdan sonra pil kendini şarj etmeye kapatır. Bunun sebebi, pillerin belirli sayıda şarj olup boşaltılmasından sonra deforme olması ve patlama gibi ciddi sonuçlar doğurabilmesidir. Yani 3 yılda 400 sefer boşalıp yeniden dolan pille 1 yılda aynı rakama ulaşan pil, aşağı yukarı aynı şekilde deforme olur.

Pil takılı olmayınca bilgisayar bozulur

Yanlış. Bilgisayarların içerisindeki yüksek frekanslı regüle devreleri, batarya olmasa da fazlasıyla yeterlidir. Bu devreler hem batarya hem de adaptörün verdiği voltajın %20 üzerindedir. Bu sayede bilgisayarınızın devrelerini pek kolay yakamazsınız. Pil, bu konuda özel bir etken oluşturmuyor.