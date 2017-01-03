MacBook Air'ın Ekranını Dokunmatik Ekrana Dönüştüren Cihaz: AirBar

AirBar adlı cihaz, sahip olduğu ışık algılama teknolojisi sayesinde 13 inç MacBook Air’i dokunmatik ekranlı cihazlarda kullanılan hareketlerle kontrol etmeyi sağlıyor.

Neonode, Windows dizüstü bilgisayarlar için satışa çıkardığı AirBar’ı, şimdi de 13 inç MacBook Air için satışa çıkardı. AirBar, manyetik olarak MacBook Air’e yapışık olan, USB-A aracılığıyla MacBook’a bağlanan ve çeşitli el hareketleri ve dokunmatik cihazlarda yapılabilen kontrol hareketleri gibi hareketler aracılığıyla bilgisayarla etkileşime geçmeyi sağlayan bir cihaz.

Kullanıcılar, AirBar’ı kullanmak için herhangi bir ek yazılım indirmek ve kurmak zorunda kalmayacaklar. Yani cihaz, MacBook’a bağlandığı anda aktif hale geliyor. Şirketin patentli zForce AIR teknolojisi sayesinde AirBar, MacBook Air’in ekranına parmaklardan, eldivenlerden ve boya fırçalarından gelen dokunuşları ve hareketleri algılayan görünmez bir ışık yayıyor. Böylelikle kullanıcılar, MacBook Air’in ekranının önünde sürükleme, kaydırma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi hareketleri yapabiliyorlar.Neonode, MacBook Air’in ekranın altındaki, AirBar’ın yerleştirildiği alan ve USB-A gereksinimi yüzünden AirBar’ın sadece 13 inç MacBook Air için satıldığını belirtiyor. Güzel haberse, şirket, cihazın diğer MacBook Air’lere uyumlu modellerini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

13 inç MacBook Air için satılacak olan AirBar, mart ayının başında satışa çıkacak ve Amazon’da 99 dolara satılacak. Bununla birlikte AirBar’ın internet sitesine buradan ulaşabilir ve “PRE-ORDER” kısmına tıkladıktan sonra çıkan pencerede gerekli bilgileri girerek cihaz ön siparişe açıldığında bilgilendirilmenizi sağlayabilirsiniz.