DJI ve Hasselblad birleşti. Bu birleşme ile birlikte 100 megapiksellik Hollywood kalitesinde çekim yapabilen kameralı drone'lar piyasaya sunulacak.

İnsanların ulaşamadığı noktalara büyük bir ustalıkla çıkan drone’lar, son yılların gözbebekleri oldular. Başarılı drone üreticisi DJI, İsveçli kamera üreticisi Hasselblad’in hisselerinin çoğunu satın aldı. Satın alımdan sonra ilk hamleler de ortaya çıkmaya başladı. DJI, Hasselblad’in kameralarını drone’larına taşıyacak. Genel olarak kurumsal kameralar üreten Hasselblad, 100 megapiksellik drone’lara entegre kameralar üretecek.

Hollywood kalibreli film yapımları için uygun olduğu açıklanan kameralar, DJI’ın çok sevilen DJI M600 Pro drone’larına takılacak. Ronin MX gimbal ve H6D-100c kamera ile kalkan drone’ların duyurusu, Las Vegas’ta gerçekleşen NAB endüstri konferansında gerçekleştirildi.

DJI M600 Pro şu anda yaklaşık olarak 4.999 dolardan(18.000 TL) satılıyor. Üzerine takılan Ronin MX ise 1590 dolardan(5.700 TL) satılan drone’un yeni kameraları ile birlikte muhteşem performans sunması bekleniyor. Ronin MX yerine Hasselblad H6D-100c ile eşleştirilen M600’ün fiyatı tam olarak açıklanmamakla birlikte 30.000 dolardan(108.800 TL) satışa sunulması bekleniyor. Özellikle film yapımcılarının tercih edeceği drone'lar, film sektöründe çekilmek istenen detayları kroki açısından çok iyi oranlıyor.

Hasselblad, İkinci Dünya Savaşı sırasında İsveç Hava Kuvvetleri için fotoğraf makineleri tasarlamış bir firma. Sonrasında NASA ile anlaşan Hasselblad, Apollo 11 aracı ile Ay üzerinden çekim yapan ilk kamera ünvanını kazandı. Günümüzde Ay'ın yüzeyi diye gördüğümüz birçok görüntünün arkasında Hasselblad kamerası yatıyor.