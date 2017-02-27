DJI Drone, Köprülerdeki Milimetrelik Hataları Bulabilecek!

Drone sektörünün en büyük oyuncularından DJI, M200 modeliyle sahalara geri dönme hazırlığında.

Son yıllardaki drone endüstrisindeki hikaye, birkaç pahalı üretici ve endüstriyel birimler arasında dönüp dönüyordu. Şimdi pazar lideri tekrar harekete geçiyor. DJI bugün Matrice 200 modelini resmen duyurdu.

M200'ün burnu pilot için yerleşik ön kameraya sahip ve aynı anda güçlü bir odaklama lensi ve termal görüntüleme kamerası içeriyor. DJI M200, ayrıca doğrudan drone'un üst tarafına bakabilen 3 eksenli kamera motor sistemleri ile de donatılmış ve yağmurlu ve karlı havalarda sıkıntı yaşamıyor.

Bahsi geçen sistemler, büyük bir binada ısı sızıntısı olup olmadığını veya bir santralde yapısal arızaları taramak için kullanılabilir. Termal kamera doğru alanı buluyor ve odaklanma lensi drone'un belirli bir alana çok yaklaşmadan detaylı bir görünüm elde etmesini sağlıyor. DJI, kameranın binalarda, yollarda ve köprülerde milimetre büyüklüğündeki hataları gerçek zamanlı olarak tespit edebileceğini iddia ediyor.

M200, Matrice gamında M600 modeline göre daha küçük ve kompakt, M100'den ise biraz daha büyük ve daha üstün özelliklere sahip üçüncü model ailesi. M200'ün iki pili ve 35 dakika uçuş süresi mevcut. Ayrıca drone, tamamen kapanmadan önce bataryalarını değiştirmenize olanak tanınıyor.

M200'ün ön, arka ve üstünde, engelleri tarayan ve çarpmaları önlemek için çalışılan sensörleri var. Bu sisteme ADS-B alıcısı dahil. ADS-B, tüm insanlı uçaklar tarafından kullanılan bir sistem, böylece M200, gerçek uçaklar hava sahasına girdiği anda gerekli uyarılarda bulunabilecek.

Yeni nesil Dji ürünü önümüzde haftalarda satışa sunulacak ama fiyatlar hakkında resmi duyuru şimdilik yapılmadı. M200, Yuneec'in Typhoon H520, SenseFly'nin Albris, Freefly Alta 8 ve Intel'in Falcon 8 gibi "profesyonel" cihazlarına doğrudan meydan okuyacak.