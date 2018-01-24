Drone teknolojileri konusunda sivil ihtiyaçları karşılayan bir numaralı firma olan DJI, cep boyutunda ve mükemmel özelliklere sahip olan Mavic Air isimli drone’u tanıttı. Katlanınca cebe girebilen cihaz, akıllı telefonlarla entegre bir şekilde çalışıyor.

DJI, farklı amaçlara uygun ve farklı özelliklere sahip olan dore teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Firmanın en beğenilen ürünlerinden birisi olan Mavic Pro’nun küçük modelinin üretileceği uzun zamandır belliydi.

Mavir Air adıyla üretilen küçük drone hakkında tanıtım sunumunu yapan şirket yetkilisi Michael Perry, ürünü ve kumandasını cebinden çıkartarak sunum gerçekleştirdi. Mavic Air, sadece avuç içi ile kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda 3 adet 4K çözünürlüğe sahip kamera da gövdesinin üzerinde bulunuyor.

Mavic Pro’nun ağırlık anlamında neredeyse yarısı kadar olan Mavic Air, tam dolu bataryayla 21 dakikalık uçuş süresine sahip. Tüm bu işlemleri ise yaklaşık 4 kilometrelik menzilden yapabiliyor.

Bu ufak canavarın becerileri bunlarla sınırlı değil:

Mavic Air hakkında en etkileyici olan şey, drone’nun kolay uçmasını sağlayan ve karmaşık çekimleri kolaylaştıran bir dizi yeni yazılım. Avuç içinizle herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan kontrol edebildiğiniz drone, yakın mesafelerde oldukça kullanışlı görünüyor.

DJI, avuç içi ile kontrol sistemini daha önce Spark modelinde denemişti. Ancak Mavic Air’ın ilk deneyimlerden hareketle çok daha seri çalıştığını belirtiyorlar. Avucunuzu sıkıştırdığınızda cihazın size yaklaşması gibi seçenekler de jest kontrollerini çeşitlendiriyor.

Diğer yandan Mavic Air, önündeki engelleri algılamak için bir çeşit 3 boyutlu haritalama sitemi kullanıyor. Yani pilotun yönlendirmesine gerek kalmadan, belirtilen istikametteki engelleri de atlatarak bir başına hareket edebiliyor.

Mavic Air, Asteroid ve Boomerang adında iki yeni uçuş moduyla da birlikte geliyor. Asteroid, görüntülerin küresel hale getirildiği bir seçenek iken Boomerang, cihazın tıpkı adını aldığı antik oyuncaklar gibi bir hedef etrafında yörünge çizmesini sağlıyor.

Eğer Mavic Air’ı sevdiğiyseniz bu kısma kadar zaten çok da ucuz bir cihaz olmayacağını anlamışsınızdır. Uzaktan kumandası, pervaneleri ve korumaları, şarj cihazı ve cihazın kendisini içeren standart kutu fiyatı 800 dolar olarak açıklandı. Eğer iki adet pil ve şarj cihazı da almak isterseniz 200 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Bu fiyatlara ve çoğu profesyonel drone’nun yapamadıklarını yaptığını düşününce bu fiyatlar oldukça normal görünüyor.