DJI, yetkili makamlar için sivil droneların kimliğini belirtecek bir sistemi tanıttı. 'Elektronik Plaka' olarak adlandırılan AeroScope teknolojisi Amerika'da kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz birkaç yılda tüm dünyada drone sayısı bir hayli artış gösterdi. Dronlar milyonlarca kişi ve birçok kurum tarafından kullanılmaya başlandı. Ancak emniyet güçleri dronların kimliğini belirleyemiyorlardı ve bu da güvenlik problemlerini akıllara getiriyordu.

Washington'da bu sabah düzenlenen bir etkinlikte Çinli dev sivil drone üreticisi DJI, bu sorunu çözebileceğini düşündüğü AeroScope adlı cihazı tanıttı. AeroScope'un, 5 kilometre yarıçapında uçan her hava aracının güvenlik güçleri tarafından görünebilmesini sağladığı belirtildi. AeroScope'un, dronların yerini, yüksekliğini, hızını, yönünü, çıkış yerini, operatör yerini ve bir kayıt veya seri numarası gibi tüm özelliklerini güvenlik güçlerinin bilgisine sunduğu söylendi.

AeroScope'un drone ile uzaktan kumanda arasındaki radyo dalgalarından bilgi çekerek çalıştığını da hemen belirtelim. Şirketin Politikalar ve Hukuki İşler Sorumlusu VP Brendan Schulman yaptığı açıklamada, "AeroScope, güvenlik ve gizlilikle ilgili makamların meşru ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ve drone kullanan insanların ve işletmelerin haklarına saygı duymak için üretilmiştir" ifadelerini kullandı.

