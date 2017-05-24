Çinli şirketin yarattığı en küçük drone, havada süzülürken el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Kullanımı kolay, selfie meraklıları için müthiş tasarlanmış JDI Spark Drone ile tanışın. Bu müthiş dronun en güzel özelliği olan "Hareket Modu" ile el hareketleri kullanarak kontrol etmenizi sağlar. Elinizden fırlayıp geri dönebilir, istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzla veya uzaktan kumandayla karmaşık manevralar da yaptırabilirsiniz. Ancak dronun en temel işlevlerini kullanıyorsanız, el hareketleriyle kontrol sizin için yeterli olacaktır.

Bu küçük dronun yapabildiği hareketlerden birkaçı:

El hareketlerine ek olarakönceden programlanmış uçuş yolları ve akıllı uçuş seçenekleri de içeren Spark, 3 boyutlu algılama sistemiyle önündeki engellere de takılmadan uçabiliyor.

Spark uçarken, 12 MP kamerası sayesinde anılarınızı ölümsüzleştirecek fotoğraf ve 1080p kalitesinde videolar çekebiliyor. Tüm bu özellikler sadece 300 gram ağırlığındaki dronda bulunuyor.

Spark hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya tıklayarak DJI web sitesine gidebilirsiniz.

DJI mağazasından 500 dolara Spark'a ek olarak pil, USB şarj cihazı ve üç çift pervaneyi ya da , 700 dolara yine Spark'a ek olarak iki pil, dört çift pervane, uzaktan kumanda, pervane korumaları, şarj merkezi, omuz çantası ve gerekli tüm kabloları ön siparişle satın alabilirsiniz.

Spark'ın Alp Beyazı, Gökyüzü Mavisi, Çayır Yeşili, Lava Kırmızısı ve Gün Sarısı olmak üzere 5 renk çeşidi mevcut. Ön siparişlerinizin nakliyelerinin haziran ortasına doğru olacağı düşünülüyor.