Dünyanın en büyük drone üreticilerinden olan DJI’ın Çin’in Shenzhen kentinde inşa edilen genel merkez binası, şirketin bilim kurgu filmlerinden ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Drone cihazlarının, gerçek dünyada anında test edilmesini sağlayan özel bir yapıya sahip merkez için bir tanıtım videosu yayınlandı.

Dünya, gelecekte drone teknolojileriyle şekillenmeye devam edecek. Cihazların robotik, yazılım, yapay zeka ve kumandasız uçuşlarıyla ilgilenen DJI, günümüzün en büyük drone üreticisi konumunda. Şirket, aynı zamanda bu cihazların tüketicilere açılması, yaygın ve bağımsız bir şekilde kullanılması için önemli bir aktör.

Çin’in Shenzhen kentinde inşasına devam edilen yeni genel merkezine taşınmak için gün sayan şirket, bu merkezin bittiğinde nasıl görüneceğine ilişkin bir video hazırlattırdı. Foster + Partners, daha önce Apple’ın aylar önce faaliyete geçen uzay gemisi benzeri genel merkezini de modelleyen şirketti. DJI da aynı şirketle çalışarak rüştünü ispatlamış oldu.

Videoda binanın genel yapısı, test ve üretim bantları, robotik teknolojiler ve cihazların gerçek dünyaya açılan kapısı gözüküyor:

İki binayı birbirine bağlayan köprü, sanılanın aksine insanların geçişleri için değil, droneların çıkış yapmaları için tasarlanmış durumda. Şirket çalışanları, bu genel merkezde geçirdikleri mesai saatleri dışında, spor salonlarını ve robot dövüşü sahalarını kullanabilecekler.



Bu bina içerisinde tıpkı Apple’ın sahip olduğu gibi, DJI’ın da yeni ürünlerini tanıttığı bir merkez salon inşa ediliyor. Bu salon kamuya açık bir şekilde dizayn edilecek ve şirketin tanıtımlarında büyük rol oynayacak. Aynı zamanda herkes, binaların ilk katına girerek DJI’ın son ürünlerini test edebilecek.

Apple’ın başlattığı yenilikçi ofis yapısına sırasıyla Facebook ve Amazon da ayak uyduruyor. Bakalım DJI’ın Asya’da attığı bu adım, şirketin ne kadar işine gelecek. Yenilikleri ilgiyle takip ediyoruz.

Bu arada hemen aşağıda Türk yapımı drone avcısı silahı test ettiğimiz bir de video var: