DJI'ın En Küçük ve Ucuz Drone'u ile Tanışın: Spark

DJI'dan boyutu ve fiyatı ile oldukça dikkat çeken yeni bir drone.

Son birkaç aydır drone sektöründe yeni moda, cihazların boyutlarını olabildiğince küçülterek taşınabilirlik ve kullanılabilirlik konusunda daha etkili cihazlar üretmek. Ve bu modaya son ayak uyduran firma da, sektörün devlerinden DJI. Firmanın son ürettiği mini drone Spark, sadece bir kutu kola boyutunda ve 0,2 kg civarında bir ağırlığa sahip.

Fakat tıpkı Mavic Pro adlı drone'unda olduğu gibi DJI yine pek çok özelliği ve gücü, bu minik drone'a sığdırmayı başarmış. Phantom 4 drone'unda bulunan 'ActiveTrack' ve 'TapFly' gibi akıllı uçuş kontrol özelliklerine sahip olan Spark, el hareketlerinizi algılayarak da uçuş esnasında rotasını değiştirebiliyor. Akıllı telefonunuz ile kontrolünü sağlayabildiğiniz Spark, dolu şarj ile 16 dakikalık uçuş süresine ve 100 metreye yakın uçuş mesafesine sahip.

12 mekapiksellik, 1080p kalitede video kaydı yapabilen kameraya sahip olan Spark'ın bu kamerasında, çektiğiniz 1 dakikalık videoyu editleyerek 10 saniyeye indiren ve sosyal medya platformlarında paylaşmanızı sağlayan QuickShot özelliği de mevcut.

Beş farklı renk seçeneğine sahip olan Spark'ın fiyatı da, boyutu gibi oldukça ekonomik. Genelde DJI, yeni cihazlarını 1000 dolar civarında bir fiyat ile tanıtmakta. Fakat Spark'ın fiyatı ise 499 dolar. Spark'ı buradan satın alabilirsiniz.