DJI, kullanıcılarının pürüzsüz ve özel kamera hareketlerine izin veren yeni kontrol üniteleriyle gimbal kontrol konusunda uzmanlaşmayı amaçlıyor.

DJI, Nisan ayında gerçekleşen Broadcasters Show etkinliğinde, Force Pro'yu ve Master Wheels'in en hassas kontroller için yapacağı yenilikleri duyurdu. DJI’nın Force Pro cihazı, kusursuz bir şekilde kamera hareketlerini çekmek amacıyla farklı fiziksel ve ekran tabanlı hareketleri senkronize edebiliyor.

DJI, Force Pro'nun çok az gimbal deneyimi olan kullanıcıların bile, kamerayı nasıl kontrol edeceğini hızlıca öğrenebilmesi için tasarlandığını söylüyor. Force Pro, hem hassas hem de ufak kamera hareketlerini çekebilmek için yerleşik bir pusula ve atalet ölçüm sistemi kullanıyor. Bu iki bileşen de, gimbalin sürüklenmesini önlemeye yardımcı olur ve kameranın belirli bir karede sabit kalmasını sağlar.

Force Pro, 1,200 $ üzerinden piyasaya sürülüyor. Cihazın daha gelişmiş bir vesiyonu olan DJI Master Wheels'ı ise, profesyonel çekimlerde ve filmlerde görmeniz çok daha olası. Bu cihazın piyasa değeri ise 2,500 $ ila 8,000 $ arasında.

Force Pro gibi, Master Wheels da 2.4 ve 5.8 GHz'de çift bir Wi-Fi kullanıyor. DJI, bu, kamera kontrol sisteminin kontrol hareketi ile gimbalin tepkisi arasında yaklaşık 10 milisaniyeyle neredeyse gerçek zamanlı bir senkronizasyon olduğunu söylüyor.

Cihazın ön siparişleri bu hafta Las Vegas'ta yeni kontrollerle 10 Nisan Salı günü başlıyor ancak Türkiye'de piyasaya sürülecek mi sürülmeyecek mi buna dair bir bilgi henüz mevcut değil.