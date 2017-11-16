DJI'dan Apple Store'a Özel Drone: Mavic Pro

DJI firması, Apple Store'a özel Alpine White Mavic Pro isminde bir drone modeli üretti.

Günümüz çocuklarının uzaktan kumandalı arabası olan drone, tatil hediyesi olarak alınabilecek en iyi cihazlardan biri. Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların sokağa çıkmadığı düşünülürse, drone için güzel bir hediyenin yanı sıra onları evlerinden dışarı çıkarabilecek bir oyuncak da diyebiliriz. Tatil sezonunun başlamasından hemen önce DJI, Alpine White Limited Edition Mavic Pro isimli drone'u Apple Store, Apple web ve kendi mağazalarında tanıttı. DJI tarafından sınırlı sayıda ürettilen drone'lar, sadece Apple ve DJI web siteleri üzerinden satılıyor. Bir tatil kombinasyonu olarak satışa sunulan ürünün satış fiyatının 1000 dolar civarında olacağı söylendi.

Alpine White Mavic Pro - Sınırlı Sürüm gürültüyü azaltmak için tasarlanmış yeni pervaneleri, uzaktan kumanda, iki adet akıllı uçuş pili, yedek pervane çifti, ürün kılıfı ve bir uçak kovanı içeren ürün 16 Kasım'dan itibaren seçkin Apple ve DJI Flagship mağazalarında satışa sunulacak. DJI Mavic Pro serisinin 3 adet ürünü bulunuyor ve aralarında karşılaştırma yaptığımızda DJI Alpine White Mavic Pro, sessiz kanatları ve özel rengiyle ortaya dikkat çekiyor diyebiliriz.

DJI Mavic Pro serisinin ortak özellikleri ise;

Taşınabilir, güçlü ve kullanımı kolay

Uzaktan kumandalı pervaneler

Gelişmiş sabit kamera sistemi

3 eksenli gimbal 4k kamera

Bir dizi onboard akıllı özellik

Hassas navigasyon ve engel önleme için otomatik uçuş sistemi

Aktif izleme ve tek tuşta havalanma gibi akıllı uçuş kontrolleri

DJI'nın OcuSync video iletim sistemi, 7 km'ye kadar bir menzil sağlar

DJI Gözlüklerle uyumlu

27 dakikaya kadar uçuş süresi

Spor Modunda 64.8 km/h (40 mph) hız