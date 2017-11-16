DJI'dan Apple Store'a Özel Drone: Mavic Pro

Günümüz çocuklarının uzaktan kumandalı arabası olan drone, tatil hediyesi olarak alınabilecek en iyi cihazlardan biri. Gelişen teknoloji ile birlikte çocukların sokağa çıkmadığı düşünülürse, drone için güzel bir hediyenin yanı sıra onları evlerinden dışarı çıkarabilecek bir oyuncak da diyebiliriz. Tatil sezonunun başlamasından hemen önce DJI, Alpine White Limited Edition Mavic Pro isimli drone'u Apple Store, Apple web ve kendi mağazalarında tanıttı. DJI tarafından sınırlı sayıda ürettilen drone'lar, sadece Apple ve DJI web siteleri üzerinden satılıyor. Bir tatil kombinasyonu olarak satışa sunulan ürünün satış fiyatının 1000 dolar civarında olacağı söylendi.
Alpine White Mavic Pro - Sınırlı Sürüm gürültüyü azaltmak için tasarlanmış yeni pervaneleri, uzaktan kumanda, iki adet akıllı uçuş pili, yedek pervane çifti, ürün kılıfı ve bir uçak kovanı içeren ürün 16 Kasım'dan itibaren seçkin Apple ve DJI Flagship mağazalarında satışa sunulacak. DJI Mavic Pro serisinin 3 adet ürünü bulunuyor ve aralarında karşılaştırma yaptığımızda DJI Alpine White Mavic Pro, sessiz kanatları ve özel rengiyle ortaya dikkat çekiyor diyebiliriz.