DJI, Yarım Saat Uçabilen Drone Geliştirdi!

DJI, iki yeni drone tanıttı. Bu drone'lardan birisi yarım saat süren kullanım ömrü ile çok konuşulacak.

Dünyanın en iyi drone markalarından birisi olan DJI, bugün 2 yeni ürününü tanıttı. Mavic Pro Platinum ve Plantom 4 Pro isimleri ile yayınlanan iki drone yenilikleri ile birlikte çok konuşulacak.

Mavic Pro’yu yükselten şirket, bu hamlesi ile eski drone’un ses seviyesini 4 db düşürerek, özellikle yakın uçuşlarda daha sessiz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda, eski sürüme göre daha iyi uçuş saati sunan Mavic Pro Platinum, 30 dakikaya kadar çıkabilen kullanım süresi ile profesyonel kullanımlar için yeterli bir süre vaat ediyor. Eğer yeni Mavic Pro Platinum’un sahibi olmak istiyorsanız, 1,099 dolarlık etiketi fiyatını ödemek zorundasınız.

DJI’yı takip edenler bu drone’un daha önceden bulunduğunu bilirler. DJI burada yeni bir drone çıkarmak yerine eski drone’un rengini değiştirdi. Obsidyen rengi ile daha kaliteli bir görünüme kavuşan drone, 1,499 dolardan satışa sunulacak.