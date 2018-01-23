DJI Yeni Drone'unu Tanıttı: Mavic Air!

Drone piyasasının en güçlü şirketlerinden birisi olan DJI, yeni çıkardığı ürünü Mavic Air'i tanıttığı. 2016'da çıkan Mavic Pro'nun yarısı kadar büyüklüğünde olan Mavic Air, aynı zamanda yüzde 41 de daha hafif.

DJI tarafından tanıtılan ve ürün yelpazesi içerisinde en küçük boyutlu drone olma özelliğini taşıyan Mavic Air, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkte üretildi. Cihazın ön siparişe hazır olduğu ve verilen siparişlerin 28 Ocak'ta gönderileceği belirtildi.

Drone'un özelliklerine bakıldığında, boyutuna ve ağırlığına göre oldukça yetkin bir ürün olduğunu söylemekte fayda var. İlk olarak bir drone'u oyuncaktan ayıran yegane özelliklerden birisi olan kamera, Mavic Air'de tam olarak vlogger'ların istediği seviyede bulunmasa da iş görüyor. Mavic Air saniyede 30 kare ile 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 1080 p'de 120 kare ağır çekim videosu da kaydedebiliyor. En havalı özellik ise, 32 megapiksellik küre biçiminde bir görüntü ve video klibi oluşturan ve adına "Asteroid" denilen özellik.

Bununla birlikte en az çabayla sinematik bir havada çekim yapılmasına yardımcı olan ve gerçekten eğlenceli bir "Boomerang" modu da bulunuyor. Gerçek bir bumerang gibi, Mavic Air de yukarıdan başlıyor, yana doğru fırlıyor ve sonra da 180 derece dönerek arka tarafdan geri geliyor. DJI, bunun günbatımı gibi şeyleri çekmek için harika olacağını söylüyor. Bu yeni kamera özelliklerinin tamamı, Mavic Air'e entegre edilmiş yeni 7 kameralı sistem tarafından sağlanıyor. Mavic Pro gibi katlanabilen Mavic Air, 21 dakika boyunca havada kalabiliyor.