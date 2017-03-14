İlk Kez DNA'nın 3 Boyutlu Fotoğrafı Çekildi!

Cambridge Üniversitesi'ndeki bazı bilim insanları, son derece gelişmiş teknolojiler kullanarak DNA'nın nelere kadir olduğunu belirlemek için bir kapı açtılar.

Bilim insanları, tekil hücrelerden edindikleri memeli genomlarının 3D yapılarını belirledi ve DNA yapısındaki tüm kromozomların hücre çekirdeğinde nasıl katlandığını ortaya çıkardı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar ve Moleküler Biyoloji MRC Laboratuvarı, farelerin kök hücrelerindeki genomu incelemek için DNA'nın farklı bölümlerinin birbirine yakın olduğu görüntüleme mimarisini ve 1/100.000 ölçekli bir yapının bir kombinasyonunu kullandı.

Kök hücreler 'ana hücreler' olup vücuttaki neredeyse her hücre türüne dönüşebilir veya 'onları biçimlendirebilirler'. Çoğu kişi, 'X' kromozomunu tanır; ancak aslında kromozomlar, hücre bölünürken bu şekli alırlar. Araştırmacılar, yeni yaklaşımlarını kullanarak hücre içindeki aktif kromozomların yapılarını ve birbirleriyle etkileşim halinde oldukları ve bozulmamış bir genomu belirleyebiliyorlardı.

DNA'nın hücre içinde katlanma şekli hakkında bilgi sahibi olunması, bilim insanlarının spesifik genlerini ve bunları kontrol eden DNA bölgelerinin birbirleri ile nasıl etkileşime girdiğini incelemelerine imkan verdiği için önemli. Genomun yapısı, genlerin ne sıklıkla ve ne kadar güçlü bir şekilde açılıp kapatıldığını kontrol eder. Bu, organizmaların gelişiminde ve bazı şeyler ters gittiğinde kritik bir rol oynamaktadır.

Aşağıda bağanlantılarını verdiğimiz videolarda, hücrenin her 20 kromozomu farklı renkte. İlk bölge yoğunlukla kırmızı. Genlerin aktif olduğu ikinci video bölgeleri mavi renkli ve nükleik asit ile etkileşen bölgeler ise sarı renkli. Bu bölgelerin aynı şekilde her hücrede tutarlı bir şekilde ayrılması, bu süreçlerin kromozom ve genom katlanmasına neden olabileceğini ve dolayısıyla hücre bölünmesi gibi önemli olayları düzenleyebileceğini açığa döküyor.

İlk Video

İkinci Video