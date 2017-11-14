DNA’nın Nasıl ‘Düzenlendiği' İlk Defa Görüntülendi!

Genetik mühendisliğinin ulaştığı doruk noktası, yaşamın kökenini oluşturan genlerimizi kendi ellerimizle düzenlediğimiz anları, ilk defa böylesine etkileyici bir şekilde görüntülemeyi başardı. Sonuç: Muhteşem!

Bilim dünyasında gittikçe popülerleşen bir genetik mühendisliği tekniği var: CRISPR. Bu terim dil farklılığından dolayı bize yabancı geliyor olabilir. Ancak bilim insanlarına ve sıkı bilim takipçilerine hiç de yabancı değil. Hatta insanlar artık kahvaltı sofralarında dizileri, filmleri ya da politikayı tartışmak yerine bu konuyu tartışır hale geldiler. Anlayacağınız işin magazinsel yönü de var.

Asıl olaya gelmeden önce CRISPR teriminin ne olduğunu kısaca açıklayalım: Tam adıyla CRISPR-Cas9, genetikçilerin ve tıp araştırmacılarının, genomun çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma ya da DNA diziliminde değişim yapmalarına olanak tanıyan özgün bir teknolojidir. Şu anda var olan en basit, çok yönlü ve duyarlı genetik manipülasyon yöntemi olduğundan, bilim dünyasında büyük ilgi görmektedir.

Yani insanoğlu kendi elleriyle genetik değişimler yapabiliyor ve izleyeceğiz görüntüler, buna izin veren ileri mühendislik tekniğinin nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor:

"CRISPR-Cas9 tarafından düzenlenen DNA bölünmesinin tek moleküllü filmi."

Bilim insanları, CRISPR ile olan inanılmaz şeyleri, mesela gluten alerjisini bir insan embriyosu üzerinde yok etmeyi başardılar. Diğer bir deyişle ömür boyu insanı hayati olarak etkileyecek hastalıkların oluşumu bu teknik ile engellenebiliyor.

Ancak bu tekniğin nasıl çalıştığı, detaylı gözlemleri büyük gizemini koruyordu. Araştırmacılar ve bilim dergileri tarafından yayınlanan bu görüntülerle ilk defa görmüş olduk. Orada neler döndüğünü merak ediyorsanız söyleyelim: DNA zincirinin ikiye ayrılışı gerçekleşiyor.

Görüntü biraz karanlık olsa da bu video, yüksek hızlı atom mikroskoplarıyla çekildi. Yani söz konusu düşük kaliteyi mazur görmek gerekiyor.

CRISPR modern bilimin en büyük buluşlarından, insan oğlunun genetik mühendisliği alanındaki ufuklarından birisiydi. Gün geçtikçe gelişmeye ve daha iyi işler başarmaya devam edecek.