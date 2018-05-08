DNA Testleri Gerçekten Kilo Vermemizi Sağlıyor mu?

Kilo verme, sağlıklı beslenme konusunda büyük önem taşıdığı söylenen ve son dönemde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan DNA yapısına göre diyet uygulama işlemleri abartıldığı kadar etkili olmayabilir.

DNA testleri yaparak elde edilen sonuçlara ve genetik yapıya göre diyetler öneren uygulamalar ve sağlık merkezlerinin sayısı sürekli olarak artıyor. Her insanın beslenme alışkanlıklarının ve gen yapısının birbirinden çok farklı olduğunu ve diyetin bireysel olması gerektiği düşüncesi üzerinden gelişen bu uygulamalar 'kişiye özel' diyetler ile dikkat çekiyor.

Ancak aslında bu amaçla yapılan DNA testleri tam anlamda gen yapımızın haritasını çıkararak kusursuz bir sonuç vermekten uzak bulunuyor. Yalnızca belirli ve kısıtlı bir alanda inceleme yapan ve kişiye 'doymuş yağ tüketimi senin için kilo aldırıcı', 'egzersizle kolayca kilo vermeni sağlayacak bir yapın var', 'bol sebze tüketirsen daha rahat kilo verirsin' gibi öneriler sunan bu tür uygulamalar, beklendiği kadar da özel olamıyor.

Testlerin sonuçları ve değerlendirilme biçimleri tabii ki doğru, bu şüphe edilecek birşey değil, ancak kimse testinde 'bol bol çikolata yersen daha rahat zayıflarsın', 'egzersiz senin için zararlı' gibi uyarılar görmüyor, çünkü aslında her ne kadar çok 'özel' olduğumuzu düşünsek de özellikle sağlık ile ilgili bazı konularda yapılan genellemeler ve tespitler büyük oranda doğru.

DNA testleri yolu ile hizmet veren birçok beslenme koçluğu uygulaması da sonuçların zaman zaman tatmin edicilikten uzak olduğunu ve bilimin de bir yanılma payı olduğunu kabul ediyor, ancak bir yandan da yüzlerce lira alarak bu işlemi yapmaya devam ediyor. Tabii ki vücudunuzun besin dengeleri diyetiniz için çok önemli çünkü bunlar geçmişteki beslenme alışkanlıklarına göre büyük değişikliklere sebep oluyor ama bir DNA testi yaptırıp kendinizi bir koça emanet etmeye de gerek yok gibi duruyor.

DNA testi yaptırıp beslenme alışkanlıklarını buna göre değerlendirmek yanlış bir şey değil hatta kişi için en iyisini söylüyor olabilir, bu yüzden yapılmasında bir sakınca yok, ancak eğer çok da ucuz olmayan bu işlemi gerçekleştirecekseniz, kilo verme anlamında testin ardından inanılmaz bir değişiklik yaşayacağınız hayaline fazla kapılmayın.