DNA Verileri, Yanlış Adamın Seri Katil Sanılmasına Yol Açmış

12 kişiyi öldürdüğü ve 45 kişiye tecavüz ettiği düşünülen Joseph James DeAngelo, DNA verilerine göre soyağacı listeleyen bir internet sitesi ile tutuklanmıştı ancak DNA verileri, polisleri yanıltımış olabiliir.

Seri katil avcıları, 2017'de genetik veri sitelerini araştırmaya yönelmişler ve Oregon'lu bir adamı potansiyel bir şüpheli olarak tanımlamışlardı. Bir yıl sonra, benzer bir teknik kullanınca da tutuklanan adamın, suçlu olduğuna emindiler.

Mart 2017'de, Kaliforniya'daki müfettişlerin isteği üzerine bir Oregon polisi, DNA'sını tam olarak tespit ettirmek için adamı bakım evine göndertti. Araştırmacılar, katil şüphelisinin katille paylaştığı nadir bir genetik örneklerin yargıç tarafından yeniden değerlendirilmesini istediler. Joseph James DeAngelo, bir rehabilitasyon tesisinde son derece sağlıksızdı ve cuma günkü sorulara cevap verememişti.

Zanlının kızı, ailesinin Nisan 2017'de FBI'ın onlarla temasa geçene kadar rehabilitasyon merkezinde yatağında yatan babasının kendisinden bir DNA örneği aldığını bilmediğini ve ailesinin genetik ağacındaki şüphelilerin aranmasında yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu durumdan sonra ise genetik bir soybilimci duruma el attı. Sonuçlara göre akrabalardan da hiçbiri şüpheli değildi.

Soybilimci kadın, adının gizlenmesi koşuluyla Associated Press ile konuştu. Çünkü artık ailenin bu davayla hiçbir bağlantısının olmadığını kamuoyuna duyurmak istedi. Ancak yetkililer, eski bir polis memuru olan DeAngelo'nun sekiz cinayet suçlandığını ve ek suçlamaların beklendiğini söyledi. Avukat Diane Howard ise bu duruma binaen: "Suçlu olduğu kanıtlanana kadar onun masum olduğunu öne sürebiliriz" dedi.