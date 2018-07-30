Kreiken Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, "Kimi yerlerde 'Kanlı Ay Tutulması' diye geçiyor fakat bu yanlış bir bilgi. Kanlı Ay Tutulması olabilmesi için art arda 4 kez Tam Ay Tutulması olması icap ediyor, ancak böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi tarafından, yılın en uzun Ay Tutulması dolayısıyla Kreiken Rasathanesi'nde 'Tam Ay Tutulması Etkinliği' düzenlendi.

Üniversite'nin Ahlatlıbel'de yer alan rasathanesindeki 8 teleskop, etkinliği seyretmek için gelenlere ayrıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Ay Tutulmasını cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

'Kanlı Ay Tutulması' yanlış ifade

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, çok güzel bir astronomi olayına tanıklık ettiklerini ifade etti.

Tam Ay Tutulması esnasında Ay ve Güneş'in arasına giren Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düştüğünü aktaran Kılıçoğlu, bu sebeple de Ay'ın kırmızımsı bir renkte görüldüğünü belirtti.

Kılıçoğlu, "Bu, çok uzun süre gözlenen bir Ay Tutulması. 1 saat 43 dakika boyunca gözlenebiliyor" dedi.

Ay'ın bakır renginde göründüğünü kaydeden Kılıçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Işığın en fazla kırılan renkleri, mor ve mavi renklerdir. Kırmızılar ise çok az kırılır. Dolayısıyla, Dünya'nın atmosferine çarptığında Güneş'in ışığı kırmızı ışık az kırıldığı için Ay'a ulaşabiliyor. Yani Ay'ı kırmızımsı renkte görmemizin nedeni bu. Kimi yerlerde 'Kanlı Ay Tutulması' diye geçiyor, ancak bu yanlış bir bilgi. Kanlı Ay Tutulması olabilmesi için art arda 4 kez Tam Ay Tutulması olması gerekli, ama böyle bir şey de söz konusu değil."

Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, etkinliğe katılımın yüksek olduğuna vurgu yaparak, "Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi vardı. Önümüzdeki yıl Ocak ya da Şubat ayında bir Ay Tutulması daha olacak. Bu tutulmayı kaçıranlar, onu gözlemleyebilir" dedi.