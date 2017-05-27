Microsoft Office ile hayatımıza giren ve en bilinen dosya uzantıları .doc ve .docx’tir. Belgenizi kaydederken seçebildiğiniz iki versiyonun ilk bakışta görünmeyen farklarından ve uygun kullanım alanlarından bahsettik.

PDF formatıyla birlikte, en çok kullanılan doküman formatları DOC ve DOCX'tir. Tonlarca belgeyle ile düzenli olarak ilgileniyorsanız, bu detay mutlaka gözünüze çarpmıştır. Her iki dosya da Microsoft Word belgelerindeki uzantılardır ve resimleri, tabloları, biçimlendirilmiş metinler, çizelgeleri depolamak için kullanılırlar.

.DOC ve .DOCX Arasında ne fark var?

DOCX dosyasındaki “X” uzantısını açıklayarak başlayalım. İsimlerdeki tek farkı ortaya koyan X harfi dosyanızın daha düşük boyutlu olduğu anlamına gelir ve XML tabanlı olduğunu gösterir. Ayrıca bütün kelime işlemcisi uygulamalar tarafından desteklenir.

Uzun bir zamandan beri Microsoft Word, varsayılan dosya türü olarak DOC'u kullanıyor. Aslında Microsoft DOC uzantısı, 2006 yılına kadar tescilli bir format olan .WORD uzantısının zamanla yerini aldı ve yaygınlaştı. DOC zamanla LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, KingSoft Writer, Google Docs gibi bir çok ücretsiz ve ücretli belge işleme programlarına dahil edildi.

DOCX biçimi, DOC uzantısının bir haledi olarak Microsft tarafından geliştirildi. Word 2007 sürümünde dosyaların varsayılan uzantısı DOCX olarak değiştirildi. Bu elbette ofis programları arasında artan rekabette Microsoft’un planladığı bir adımdı. DOCX'te kodlama işi XML tabanıyla yapıldı ve dolayısı ile gelişmiş seçenekleri düşük boyutlarda saklama imkanı sunuldu. Bu değişim diğer Microsoft Office programlarının uzantılarına da etki etti ve zamanla PPTX ve XLSX gibi sürümlere kavuştuk.

DOC dosyasını DOCX'e dönüştürme

Aslında temel olarak DOC dosyasını açabilen her kelime işleme yazılımı, o belgeyi DOCX dosyasına dönüştürebilir. DOCX'den DOC'ye dönüşüm için de aynı şey gçeerlidir. Bu uzantı farkı, Word 2003'te ya da daha eski sürümlerde işlem yapıldığında ortaya çıkar. DAha yeni sürümlerde DOC formatlı dosyaları bozulmalar olmadan açmak için DOCX olarak kaydetmeniz gerekir. Ayrıca Microsoft, eski sürümlerde DOCX açabilmemiz için bir uyumluluk yamasını zaten yayımladı.

Bunun dışında, Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer, gibi yazılımlar her iki dosya uzantısını da PDF, RTF, TXT gibi diğer formatlara dönüştürme yeteneğine sahipler. İnternet tarayıcısı üzerinden dosya dönüştürme hizmeti veren siteleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bilgisayarınıza dönüşmüş dosyalarla birlikte kötü amaçlı yazılımlar kurabilirler.

Bir dipnot olarak: Eğer hiç bir ofis programı bulunmayan bir ortamda çalışacaksanız Google Dökümanlar imdadınıza yetişecektir. Üstelik DOC, DOCX belgeleri üzerinde sonradan değişiklik yapabilir ve tarayıcınız üzerinden dilediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Sonuç: Hangisini kullanmalıyım?

Her iki uzantı neredeyse tüm programlar tarafından destekleniyor. Bununla birlikte, DOCX, daha küçük ve daha hafif dosya boyutuyla kaydedildiği için daha iyi bir seçenek sunuyor: Bu dosyaları okunmak ve aktarılmak için daha pratik yol. Hızlı işlemler yapmak için DOCX dosyasını eski Word sürümlerinde bile açabildiğiniz için rahatça kullanabilirsiniz.