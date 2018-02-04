Doctor Strange de Zaman Algısı İçin Yapılmış Gizli Mesaj

Doctor Strange filmini izleyen milyonlarca insanın fark etmediği, ancak kabak gibi karşımızda olan bir easter egg keşfedildi.

2016 yılında sinemaseverlerin karşısına çıkan ve pek çok kişi tarafından beğenilen Doctor Strange, üzerinde bulunan zaman algısı ve akıl oyunları ile hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Filmin yönetmeni, kıs süre önce fark edilen bir easter egg’i doğrulayarak, filmin çıkışının ardından 1.5 yıl geçmesine rağmen hala gizli mesajlar içerdiğini herkese göstermiş oldu.

Doctor Strange’in yönetmen koltuğunda oturan Scott Derrickson, 1993 yılında Groundhog Day, ya da Türkçe adıyla Bugün Aslında Dündü filmine özel gizli bir mesaj olduğunu belirtti. Strange’in zaman algısı ile oynarken elinde bulunan saatin 2 Şubat Salı günü beşi çeyrek geçe olması, doğrudan Bill Murray’in başrolünde oynadığı Groundhog Day’e ithafen yapılmıştı.

Derrickson Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, “bunu fark etmeleri için 2 yıl bekledim” diyerek bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini açıkladı. Groundhog Day’da yer alan zaman döngüsüyle Doctor Strange’in birbirine benzer olmasından dolayı bu ince mesajı ekleyen Derrickson, bu sayede yıllar sonra bile filminin konuşulmasını sağladı.

Doctor Strange, Marvel Sinematik Evreni içinde yer alan ve başrolünü Benedict Cumberbatch’in oynadığı bir film. Karakterin Avengers: Infinity War filminde kilit bir rolü olması bekleniyor. Groundhog Day ise, IMDB En İyi 250 film arasında 174. sırada yer alan kült sayılabilecek filmlerdendir. Filmde hep aynı güne uyanan bir adamın hikayesi anlatılıyor.