Doctor Who'nun Başrolü Peter Capaldi, Doktor'luğu Bırakıyor!

Doctor Who dizisinde Doktor rolünü canlandıran Peter Capaldi, 10. sezonun sonunda diziden ayrılacağını duyurdu. Şimdi dizinin hayranları, yeni Doktor’un açıklanmasını dört gözle bekliyorlar.

Dünya televizyon tarihinin en köklü ve en başarılı dizilerinden biri olan Doctor Who’nun milyonlarca takipçisini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda dizide Doktor karakterine hayat veren Peter Capaldi, şu anda devam eden 10. sezonun ardından diziden ayrılacağını duyurdu.

Peter Capaldi, bu ayrılığı BBC Radio 2’de açıkladığı sırada şunları söyledi: “Yola devam etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Birlikte çalıştığım insanları çok fazla övemem, ama her zaman farklı şeyler yapan biri oldum.”

Peter Capaldi, Doctor Who’ya 2013 yılında katılmıştı ve Doktor karakteriyle ilk kez 2013’teki özel noel bölümüyle ekranlarda görünmüştü. Peter Capaldi, Doctor Who’da 2013’ten bu zamana kadar toplamda 23 bölümde rol aldı.

Üstelik 10. sezon sonunda dizide yaşanacak tek önemli ayrılık bu değil. Doctor Who’nun yapımcısı ve senaristi Steven Moffat da geçtiğimiz yaz 10. sezonun sonunda diziden ayrılacağını açıklamıştı. Onun yerini, başrolünde eski bir Doktor olan David Tennant’ın yer aldığı Broadchurch dizisinin senaristi Chris Chibnall alacak.

Bununla birlikte Peter Capaldi’nin ayrılığını duyurmasının ardından yeni Doktor’un kim olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu da Doctor Who hayranlarının hepsinin kafasında tek bir sorunun belirmesine neden oldu: “Yeni Doktor kim olacak?”