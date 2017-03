Doctor Who, Onuncu Sezon Fragmanıyla Geri Döndü!

Doctor Who yeni sezon yaklaştıkça hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Yeni fragman ile kaldığımız yerden devam.

Efsaneler efsanesi Doctor Who serisinin her yaştan fanatiği var. Yılların eskitemediği ve her doktorun başka sevildiği yapımın 10. sezon fragmanı yayınlandı.

15 Nisan’da yeni seri 10. sezonuna başlamadan BBC, fanatikleri iyice meraklandırmaya çalışıyor. Seyirciler, serinin on ikinci doktoru olan Peter Capaldi’yi uzun zamandır bekliyordu. Yeni sezonda da eski macelara yönelik senaryoda ufak tefek bağlantılar olmaya devam edecek. Aynı zamanda bir geçiş sezonu olduğu yönünde söylentiler olduğunu belirtelim. Fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: