2019 model araçlar için ayrıntılar netleşmeye başladıkça otomobil severleri de heyecan sardı. Charger Demon da, 2019 modeliyle bu heyecanı körükleyecek.

Geçtiğimiz günlerde 2019 Challenger modeli için fotoğraflar yayınlayan Dodge, bu sefer de yeni Charger'ın ön tarafının fotoğrafını bizlerle paylaştı. Aracın ön tarafının vurgulandığı fotoğraflarda, geniş ızgaralarla aracın güçlü duruşunu görmekteyiz. En belirgin ekleme, doğrudan farın yanındaki yeni bir hava giriş borusu olmuş. Daha fazla hava girişi, yeni Charger ve Challenger Hellcat'ın mevcut 707 beygir gücündeki çıkışlarının üzerinde bir artışa sahip olacağı anlamına geliyor.

Dodge, arabaların ekstra hava girişine ihtiyacı olsaydı daha fazla giriş eklemek için dört yıl beklemezdi. Bu yeni Hellcat cinsinin daha da heyecan verici olacağına dair iyi bir işaret. Bunun ötesinde, kimse ne geleceğinden emin değil. Dodge Demon modeli, sadece bir yıl için üretilmişti, bu yüzden belki de değişiklilerin bir kısmı köklü Hellcat serisine uygulanacaktır. Dodge, bu yaz arabalar hakkında daha fazla şey öğreneceğimize dair söz veriyor, bu da Demon için yaptığımız gibi, tam olarak 14 hafta boyunca beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

Gerek kur farkları gerek de vergilerden dolayı az sayıda insanımızın sahip olabildiği bu spor otomobiller, sadece bakmakla yetinen bizleri bile heyecanlandırmayı başarabiliyor. Umarız yakın zamanda kur farklarının azaldığını, vergi yüklerinin hafiflediğini görürüz ve bizler de en azından sahip olmayı hayal edebiliriz.