Doğa İçin Çal serisi, sekizinci videosu Hayde ile karşımızda.

Küresel iklim değişikliği, GDO'lu ürünler, çevrenin kirlenmesi gibi doğa sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilk olarak 2009'da hayata geçirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından müzisyenlerin seslendirdiği müzik parçaları ile karşımıza çıkan Doğa İçin Çal, şahane serisinin sekizinci videosu ile sonunda karşımıza çıktı.

İlk şarkısı 'Divane Aşık Gibi' ile 2009'da karşımıza çıkan Doğa İçin Çal, hepimizin diline dolanmış ve tabiri caizse buram buram Anadolu kokan şarkılar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin sekizinci çalışmasında bu kez karşımıza çıkan şarkı ise, Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın sesinden dinlediğimiz, sonrasında da filmin sayesinde adeta patlama yapan Hayde şarkısı. 40'a yakın müzisyenin bir araya gelerek söylediği şarkının müzisyenleri arasında ise Cem Yılmaz, Levent Yüksel, Ferman Akgül gibi isimler de var.