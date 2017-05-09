Doğada Bir İlk: Bir Geyiğin İnsan Cesedi Kemirdiği Görüldü!

Bilim insanlarının son yaptığı araştırma, ölümün ötesinde bile varlığını sürdüren fazlasıyla ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, akla hayale gelmeyecek ve biraz(tamam birazdan da fazla) mide bulandırıcı bir konuda yaptıkları araştırmayla son derece ilginç bir bulgu keşfettiler.

Doğadaki leş yiyiciler çabuk olmak zorundadır. Akbabalar, fareler, rakunlar, sevimli sandığımız sincaplar kalıntıları tüketmekte bir an için bile tereddüt etmezler. Onlar için et ettir. Lakin geyikler, doğanın masum ve otçul hayvanları olarak nam salmıştır. Son yapılan araştırmalar geyiklerin "daima otçul" olmadıklarını ortaya koyuyor.

Geyikler, genellikle mantar, meyve, sebze, çim gibi maddelerle beslenirler. Ancak bu geyik sınırların dışına çıkmış ve Journal of Forensic Sciences'da yayınlanan çürüyen insan cesedi ile fazla haşır neşir. Daha önce et yiyen bir geyiğe hiç rastlanmamıştı. Bu bir genetik anomali mi, yoksa sempatik (!) canlılar hakkında bilmediğimiz şeyler mi var, emin değiliz.