Doğada Bulunan Küçük Ama Tehlikeli 5 Hayvan

Doğada büyüklüğüyle ürkütücü olduğu kadar barındırdığı zehirlerle büyük korkular yaşamamıza sebep olan hayvanlar var. İşte onlardan bazıları.

Birçoğu küçük görünen ancak zehirleriyle bir insanı birkaç dakika içerisinde felç edebilecek güçte olan bu hayvanları iyi tanımak gerekiyor. Zira bir doğa yürüyüşünde küçüklüğene aldırmayıp umursamadan yanından geçersek sonu kötü olabilir.

Kan Solucanı

Bir insanın serçe parmağından çok da uzun olmayan bu yaratık taşıdığı zehirle kurbanını birkaç dakikada felç edebiliyor. Metal destekli dişleri bulunan bu küçüj hayvan daha sonra yakaladığı kurbanının etini eriterek kanını emmeye başlıyor.

Vampir Yarasalar

Yarasaları ve vampirleri hepimiz biliyoruz. Birisini sokak lambasının altında uçarken diğeri sinemadan Peki ya ikisi birden? Bir çeşit toksin taşıyan vampir yarasalar, zehrini diş, tırnak ya da iğneyle kurbanına enjekte edebiliyor. Neyseki felce sebep olmuyor ama kanın pıhtılaşmasını önlüyor.

Zehirli Tavuskuşu Örümceği

Karın bölgesi tavuskuşularının kuyruklarına benzediği ve yine onlar gibi kur yapmak için kullandıkları için adı Tavuskuşu Örümceği olarak kalan bu canlı 3-5 mm sadece büyüklüğünde. Oldukça sempatik ve güzel görüntüsü içerisindeki zehri yoketmiyor elbette.

Brezilyalı Çukur Engereği

Adından da belli olduğu gibi Brezilya bölgesine özgü bu hayvan salgıladığı zehirle kurbanının tansiyonunu aniden düşürerek bayılmasını sağlıyor. Ancak bilim insanları bu hayvanın zehrini kullanarak yüksek tansiyon hastalığının tedavi edilmesini sağladı.

Sarı Ömer

Dünyada ‘Camel Spider’ olarak tanınan ama ülkemizde Sarı Ömer olarak bilinen bu canlı oldukça tehlikeli. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bu canlı kendinden daha büyük hayvanlarla besleniyor. Bir insanın eli boyutunda olan Sarı Ömer'in çok güçlü bir çene yapısı bulunuyor.