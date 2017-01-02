Doğada Kendi Kendine DVD Şeklinde Dev Buz Kütleleri Oluşuyor!

Nehir yataklarında veya göllerde kendi kendine, dönerek ilerleyen buz diskleri oluşuyor. Bu ilgi çekici fenomenin aslında basit bir açıklaması var.

Soğuk iklimler bazen mükemmel bir şekilde, dairesel buz kütleleri oluşturabilirler. Buz diski, gölde olan bir nesnenin ufak bir top gibi dönmeye başlamasıyla oluşur. Bazen dönen suyun merkezinde, bir buz kütlesi de olabilir.

Döndükçe yavaş yavaş eriyen bu buz kütlesi, eğer hava koşulları elverişli ise yayılmaya başlar. Kendisiyle birlikte dönen su kütlesinin kenarlarında buzlanmalar görülür ve bu alan büyüdükçe büyür. Sonuç olarak tıpkı bir DVD imiş gibi disk şeklinde bir tabaka oluşur. Hayranlık oluşturan bu doğal fenomen, en çok Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika gibi soğuk bölgelerde görülür.