Doğadan İlham Alınarak Oluşturulan Robotlarla Tanışın!

Alman Makineleşme Şirketi Fetso, her yıl Uluslararası Sanayi Fuarı Hannover Messe'ye ilginç robotlar tasarlıyor.

Her yıl, Festo's Bionic Learning Network mühendisleri Hannover Messe fuarına doğadan ilham alarak çeşitli bio-robotlar hazırlamaktalar. Bugüne dek, birbirleriyle uyum içinda çalışabilen robot karıncalar, her yöne uçabilen robot yusufçuklar, helyum dolu uçan robot penguenler yaptıklarını görmüştük. Alman makineleşme şirketinin fuar için bu yılki tasarıları ise ahtopot kolu, insan kolu ve fil hortumu konseptli.

Festo bu ilginç fuar konseptlerini, gelecekte güvenli bir insan-robot işbirliğinin neye benzeyeceğini göstermek adına tasarlamakta. Fuarın bu yılki gözdesi ise pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalışan, yumuşak silikon yapılı ve tıpkı bir ahtapot gibi cisimlere dolanan OctopusGripper olacağa benziyor.

OctopusGripper, Messe için üretilen ve BionicCobot adı verilen iki hafif robot kolu konseptiyle birlikte çalışmak için tasarlandı. BionicCobot'un ise ahtopotun aksine hareketleri omuzdan dirseğe kadar insan kolundan modellendi. Bu robotlar bir tablet yardımıyla kolaylıkla kontrol edilebilmekte.

Şirketin BionicMotionRobot'u ise, tamamen akışkanlar mekaniği ile ilintili. Bu sistem de filin hortumundan esinlenilerek yaratıldı. Robota hareket özgürlüğü

sağlayan bu esnek sistem, özel dokuma bir kumaşla kaplı. Hortum robot kendi ağırlığı olan 3 kilogramlık bir yük taşıma kapasitesine sahip.

Festo'nun bu enteresan robotları önümüzdeki ay Hannover Messe'de sergilenecek.