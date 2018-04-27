Afet Sonrası Kurtarma Çalışmalarının Yeni Eri: Dronecell!

Turkcell tarafından geliştirilen Dronecell, gerçekleşen afetler sonrası kopukluk yaşanan telefon hatlarının yerini alarak kurtarma çalışmalarının aksamamasını sağlayacak.

Türkiye coğrafyası, hem jeolojik hem de meteorolojik doğal afetlere son derece açıktır. Kurtarma ekiplerimiz her ne kadar dünya standartlarında olsa da doğal afetler sonrası telefon şebekelerinin çökmesi, kurtarma operasyonlarında ciddi aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

Turkcell tarafından geliştirilen Dronecell ise yerden 120 metre yüksekliğe kadar çıkarak, 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti sunabiliyor. Türkiye’nin ilk uçan baz istasyonu olma özelliğini taşıyan Dronecell, 40 dakika havada kalabiliyor ve 50kg yük taşıyabiliyor.

Hem manuel hem de otopilot ile kontrol edilebilen Dronecell, belirtilen koordinatlara otomatik olarak ulaşabiliyor. Dronecell’in pek çok farklı kullanım alanı olsa da ana kullanım yeri, doğal afetlerdeki kurtarma çalışmaları olacak.

‘’Dronecell’i, ihtiyaç noktalarına çok daha hızlı iletişim sağlamak için geliştirdik.’’ diyen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin,"Özellikle doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu ancak acil iletişim gereken bölgelere havadan ulaşarak 4.5G servisini vermek için kullanacağız." dedi.

300Mbps’e kadar veri indirme hızı sunabilen Dronecell, doğal afetlerin yanı sıra insanların büyük topluluklar oluşturduğu maç, konser, miting gibi etkinliklerde de görev yapabilecek. Bu sayede kalabalık ortamlarda oluşan veri trafiği ortadan kalkmış olacak.